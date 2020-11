Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia inició la semana a la baja y bajó de los $ 3.650 en las primeras horas de este lunes.



Sobre las 9:30 a.m., la divisa estadounidense alcanzó un precio promedio de $ 3.634,54, lo que representa una disminución de $ 103,65 con respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, ubicada este lunes en $ 3.738,19.



El dólar abrió el día con una marcada tendencia a la baja, cotizándose a $ 3.670, el cual ha sido su valor máximo en la jornada. Ha llegado a alcanzar un mínimo de $ 3.622,50.



Según especialistas, el desplome en el precio se explica en el creciente optimismo de los inversionistas ante los avances en el desarrollo de la vacuna contra el covid-19 conocidos este lunes. La farmacéutica Pfizer publicó este lunes los primeros resultados de sus ensayos de fase 3, en los que se dieron a conocer que el biológico tuvo un porcentaje de eficacia del 90 %.

Así mismo, los mercados mantienen números positivos luego de los resultados de las elecciones de Estados Unidos y la victoria del demócrata Joe Biden.



"El resultado (de las elecciones estadounidenses) es ideal desde el punto de vista del mercado. Ningún partido controla el Congreso, de modo que las guerras comerciales y una eventual alza de impuestos están mayormente fuera de la agenda", dijo el estratega de divisas Michael McCarthy, citado por el diario La República.



Los precios del petróleo también se han fortalecido al inicio del día. El barril de referencia WTI ganaba a las 9:30 a.m. un 10,74 %, cotizándose a US$ 41,13, mientras el de referencia Brent registraba un alza de 9,53 %, alcanzado un precio de US$ 43,21.