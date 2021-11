Dólar 'por las nubes': este martes abrió en $4.040 en Colombia

El dólar abrió a las 8:15 a.m. cotizándose a $4.034,11 en promedio, lo cual representó un aumento de $23,13 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $4.010,98



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.040, mientras que el máximo llega hasta ahora a $4.040 y el mínimo a $4.022,30. Durante la jornada se han negociado $21 millones de dólares a través de 44 transacciones.



Las nuevas preocupaciones sobre la eficacia de las vacunas existentes contra la cepa del coronavirus ómicron empujaron a los mercados de nuevo al modo de reducción de riesgo el martes, con los futuros de acciones estadounidenses cayendo junto con las acciones en Europa. Los bonos ganaron cuando los inversionistas buscaron refugios.



El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que ómicron presenta riesgos para ambos lados del mandato del banco central de precios estables y máximo empleo. Eso avivó la especulación de que la tensión podría retrasar los aumentos de las tasas de interés, aunque las prohibiciones de viaje ya han afectado a los enlaces internacionales y la variante podría aumentar las presiones inflacionarias si exacerba las interrupciones de la cadena de suministro.



“Si bien la situación es preocupante, desde una perspectiva económica, sabemos qué medidas fiscales y monetarias podrían tomarse si fuera necesario”, escribió en una nota César Pérez Ruiz, director de inversiones de Pictet Wealth Management para Bloomberg.



El director ejecutivo de Moderna Inc., Stephane Bancel, le dijo al Financial Times que las vacunas existentes serán menos efectivas para abordar el ómicron y que pueden pasar meses antes de que los jabs específicos de variantes estén disponibles a escala. Eso siguió a las sugerencias de los científicos sudafricanos de que la variante presentaba síntomas relativamente leves, lo que ayudó a mantener a flote los mercados el lunes mientras los comerciantes lidiaban con preguntas sobre el impacto económico de la cepa.

Powell, en un testimonio preparado publicado el lunes, no discutió acciones específicas de política monetaria o la posibilidad de cambiar el ritmo de la reducción de las compras de bonos de la Fed, un tema clave que otros funcionarios han señalado en comentarios recientes. El presidente de la Fed será observado de cerca cuando comparezca ante un comité del Senado el martes por la tarde junto con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.



En la zona del euro, la inflación alcanzó un récord para la era de la moneda única y superó todas las previsiones. Sin embargo, la fiebre de refugios vio rendimientos alemanes a diez años caen al nivel más bajo desde el diez de septiembre.



Mientras tanto, la entrante vicecanciller de Alemania lanzó su peso detrás de bordillos más severos en personas no vacunadas, como restricciones más severas barridas en toda Europa para comprobar la última oleada de Infecciones por covid 19.



Las dudas sobre la vacuna eclipsaron los datos positivos de China, que mostraron que la confianza de las fábricas mejoró en noviembre a medida que el impacto de una crisis energética disminuyó y las presiones inflacionarias disminuyeron. El indicador de acciones de Hang Seng en China cerró en el nivel más bajo desde mayo de 2016.



Los precios del petróleo caían más de 3% el martes, después de que el director ejecutivo de Moderna puso en duda la eficacia de las vacunas covid 19 contra la variante ómicron del coronavirus, lo que asustó a los mercados financieros y aumentó las preocupaciones sobre la demanda de crudo.



El crudo estadounidense WTI baja 3,13% a $67,66 dólares el barril, mientras que el petróleo europeo Brent desciende 3,29% a $70,81.

El director ejecutivo del fabricante de medicamentos Moderna afirmó que es poco probable que las vacunas covid-19 sean tan eficaces contra ómicron como lo han sido contra variantes anteriores.



Además, Powell tiene previsto testificar ante una audiencia híbrida de la Comisión de Banca del Senado estadounidense. Se espera que les diga a los legisladores que la variante podría poner en peligro la recuperación económica.



El petróleo se desplomó 12% el viernes junto con otros mercados por temor a que ómicron lleve a nuevas cuarentenas y afecte la demanda mundial por crudo. Aún no está claro qué tan grave es la nueva variante.



Con una perspectiva de demanda debilitada, crecen las expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y sus aliados, denominados juntos Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), suspendan planes de sumar 400.000 barriles por día (bpd) al suministro en enero.



Los precios del petróleo se mantendrán elevados hasta el próximo año con el control estricto de la Opep sobre el suministro, pese a las medidas estratégicas lideradas por Estados Unidos, mostró un sondeo de Reuters el martes, pero las perspectivas podrían ser afectadas por un resurgimiento del coronavirus.