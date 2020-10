Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia mantuvo la tendencia al alza que ha mostrado esta semana y abrió este jueves cerca de los $ 3.850.



Hacia las 8:30 a.m., la divisa estadounidense alcanzaba un precio promedio de $ 3.845,66, lo que representa un alza de $ 4,20 con respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, ubicada para este jueves en $ 3.841,46.



La moneda abrió en $ 3.840, valor que ha representado también su mínimo en el día, y ha alcanzado un máximo de $ 3.849,90. Cerca de 50 transacciones por un total de US$ 25 millones se habían ejecutado en la primera media hora de la jornada.

Según el diario La República, "la fortaleza del dólar durante esta semana se da en medio de la caída que están viviendo los precios del petróleo, a medida que aumentan las preocupaciones por el aumento de casos del coronavirus. Con la tendencia, y las nuevas restricciones, se anticipa una caída en la demanda del crudo".



Precisamente, los precios del petróleo comenzaron la jornada a la baja. Sobre las 8:30 a.m., el barril de referencia WTI perdía 5,8 % y caía hasta los US$ 35,22, mientras el de referencia Brent presentaba una disminución del 5,6 % y se ubicaba en US$ 36,93.