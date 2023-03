Dólar mantiene su tendencia a la baja en Colombia y abre este martes en $4.655,71

El dólar se mantiene en calma a la espera de un informe sobre la medida de inflación preferida por la Fed y los nuevos pronunciamientos de sus funcionarios. Hoy la divisa abrió en promedio en $4.655,71, con lo que se ubicó $31,12 abajo de la TRM de la jornada de $4.686,83.



Según Bloomberg, Los futuros de EE. UU. y las acciones europeas lucharon por encontrar una dirección mientras los inversionistas esperaban datos en busca de pistas sobre la política monetaria y evaluaban la evolución del sector bancario. Los bonos del Tesoro cayeron.



El anuncio el lunes de que First Citizens BancShares Inc Fcnca.o adquirirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank Sivb.o avivó el optimismo sobre el sector bancario e hizo subir las acciones de los bancos europeos.



Los operadores comenzaron esta semana con una nota alcista, antes de un ajetreado calendario de informes económicos y discursos de los funcionarios de la Reserva Federal. Aún así, los movimientos del martes sugieren una cautela persistente después de que la agitación en el sector bancario alimentó las preocupaciones de recesión y un mayor contagio a principios de este mes.



Se observará de cerca un informe sobre la medida de inflación preferida por la Fed a finales de esta semana, mientras que los datos sobre la confianza del consumidor se conocerán hoy.