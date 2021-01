Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar comenzó la jornada de este jueves con una leve disminución con respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para este día, que está en $ 3.476,19.



Sobre las 9:00 a.m., la divisa estadounidense alcanzaba un precio promedio de $ 3.458,23, es decir, $ 17,96 por debajo de la TRM.



La moneda abrió el día con una cotización incluso más baja: $ 3.450, valor que también ha sido el mínimo que ha tenido este jueves. El máximo ha sido $ 3.465,95, también por debajo de la TRM.



Según el portal Set-fx, hasta las 9:00 a.m. se habían negociado durante este jueves US$ 99,5 millones en 206 transacciones.



El descenso en este inicio de día se explica por el optimismo que han generado en los inversionistas los anuncios en materia económica hechos por el recién posesionado presidente de EE.UU., Joe Biden, según medios especializados.



"Ahora las miradas del mercado se vuelcan sobre el plan de estímulo fiscal que pretende llevar a cabo Biden por US$ 1,9 billones para poner en marcha a la economía estadounidense y hacer frente a los efectos de la pandemia", destacó Diario Financiero.

"A lo anterior se le suma que los operadores están atentos a la reunión del Banco Central Europeo y tienen expectativas alrededor de cómo será la recuperación económica global con las estrategias puestas en marcha de los gobiernos de los principales mercados mundiales", añadió La República.



Los precios del petróleo también iniciaron el día a la baja. De acuerdo con Bloomberg, el barril de referencia WTI se cotizaba sobre las 9:02 a.m. a un valor de US$ 52,91, un descenso del 0,75 %.



Por otra parte, el de referencia Brent lo hacía a un costo de US$ 55,71, lo que representa una pérdida de 0,66 % con respecto a la jornada anterior.