Dólar hoy en Colombia inicia a la baja y se cotiza en promedio a $3.550

Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este viernes con tendencia a la baja en relación con la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este día está ubicada en $3.569,45.



Hacia las 9:50 a.m., la divisa se cotizaba a $3.550,27, es decir, $19,18 por debajo de la TRM.



El dólar abrió la jornada con un precio de $3.550 y se ha mantenido por debajo de la tasa, llegando a marcar un mínimo de $3.538,53 y un máximo de $3.564,10.



A las 9:50 a.m. se habían realizado 576 transacciones por un valor de US$258,9 millones, de acuerdo con la plataforma Set-fx.



En el panorama internacional, los rendimientos de los bonos estadounidenses el viernes disminuyeron desde los máximos de 14 meses alcanzados el día anterior mientras los mercados miraban hacia una recuperación económica de Estados Unidos.



Bloomberg asegura que un tono más tranquilo está poniendo fin a una semana volátil en la que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, avivó los temores a la inflación enviando un mensaje de que está dispuesto a poner caliente la economía para ayudarla a recuperarse de las consecuencias de Covid-19, y no le preocupan indebidamente el aumento de los rendimientos.



"La recuperación económica está en camino y tenemos bancos centrales de todo el mundo muy comprometidos con una política monetaria fácil", dijo Jun Bei Liu, gerente de cartera de Tribeca Investment Partners, que ve que las acciones de valor se benefician. "Los fundamentos del mercado de valores se ven muy fuertes".

Reuters analiza que los rendimientos de los billetes a 10 años de EE. UU., que se mueven inversamente a los precios y han estado aumentando durante las últimas siete semanas en las expectativas de crecimiento, aumentaron a su nivel más alto desde enero de 2020, en el 1,754% el jueves. Se relajaron al 1,6838% el viernes.



Los rendimientos de los bonos del gobierno alemán a largo plazo disminuyeron en conjunto con los rendimientos de Estados Unidos.



Pero los analistas de SEB dijeron que esperaban que el rendimiento del Tesoro a 10 años de EE. U. alcanzara el 2% este año, "potencialmente ya para el verano (...) impulsado por las fuertes perspectivas de recuperación de EE.UU. ayudado por nuevos cheques de estímulo y un rápido aumento en EE.UU. IPC (inflación de los precios al consumidor)".

Los precios del petróleo presentaron alzas en las primeras horas del día. Hacia las 9:50 a.m. (hora de Colombia), el barril de referencia WTI se cotizaba a US$60,4, lo que representa un aumento de 0,67 %.



Por su parte, el barril de Brent lo hacía a US$63,61, un alza de 0,52 %.

Wall Street abre dispar

La Bolsa de Nueva York arrancó la sesión de este viernes de forma dispar tras la caída del Nasdaq en la víspera, que experimentó su mayor retroceso en tres semanas debido a la tensión sobre las tasas obligatorias: el Dow Jones perdía 0,23 % y el Nasdaq avanzaba 0,16 %.



El jueves, el tecnológico Nasdaq, que concentra valores de empresas sensibles a los temores de inflación y al empeoramiento de las condiciones financieras, bajó un 3,02 % a 13.116,17 puntos.



El índice principal Dow Jones se dejó, de su lado, un 0,46 %, a 32.862,30 puntos y el S&P 500 perdió 1,48 % a 3.915,46 puntos.