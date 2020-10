Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este miércoles con una fuerte tendencia a la baja, cotizándose muy por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para hoy, ubicada en $ 3.830,79.



Sobre las 10:00 a.m, la divisa estadounidense se negociaba en promedio a $ 3.795,55, es decir, más de $ 30 por debajo de la TRM.

Lea también: Empleo en Colombia: las otras propuestas para estimular la generación de más trabajos



La moneda abrió el día con una cotización de $ 3.805,00 y ha llegado a caer hasta los $ 3.781,70. El máximo valor alcanzado en la mañana de este miércoles ha sido $ 3.813,00.



El anuncio del presidente Donald Trump este martes de decir que estaba dispuesto a impulsar un paquete de estímulo fiscal, a pesar de la oposición de su propio partido, llevó a algunos operadores a aumentar las apuestas en monedas más riesgosas y la correspondiente caída en el precio del dólar, explica el diario La República.



En cuanto a los precios del petróleo, sobre las 10:00 a.m. ambos presentaban caídas en la jornada de este miércoles. Mientras el barril de crudo WTI se cotizaba a US$ 40,35 (cae un 3,24%), el barril de Brent lo hacía a US$ 41,95 (pierde un 2,8 %).