Dólar en Colombia se cotiza este miércoles a un precio promedio de $3.576

Erika Mantilla

Este miércoles, a las 8:15 a.m., el dólar tenía un precio promedio de $3.576,73, que significó un alza de $6,5 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para la jornada se ubica en $3.583,23.



Durante los primeros minutos del día, se negociaron US$26,2 millones a través de 22 transacciones. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-Fx fue $3.590.



El dólar está estable, a la espera del dato de la inflación. La agencia de noticias Bloomberg "espera que los datos de inflación de enero, que se publicarán a las 8:30 a.m. (hora del este) muestren un leve aumento en Estados Unidos. Esto puede dar cierta tranquilidad a los participantes del mercado que están cada vez más preocupados sobre un posible aumento de la presión inflacionaria".



Y señalan: "mientras que los argumentos se basan en el tamaño del plan de estímulo propuesto y la salud de los balances, Pimco sugiere que una vez más se demuestra que están equivocados aquellos que esperan una erupción en los precios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, habla en Nueva York, un discurso que los inversionistas analizarán con atención en busca de cualquier comentario sobre la estabilidad de precios".



De otro lado, el crudo continua con su repunte y abrió la jornada al alza.



A las 7:55 a.m. el barril de West Texas Intermediate (WTI) avanzaba 0,53% con una cotización de US$58,67, mientras que el Brent incrementaba su valor 0,64 % lo que lo llevó a superar la barrera e los US$61, con un valor de US$61,48.



La novena jornada del petróleo al alza obedece principalmente a los recortes de la oferta por parte de los productores y las esperanzas de que la distribución de las vacunas impulsará una recuperación de la demanda



"El Instituto Americano del Petróleo (API) dijo el martes que los inventarios de crudo cayeron en 3,5 millones de barriles, frente a las expectativas de un incremento de 985.000 barriles. El reporte oficial de inventarios de la Administración de Información de Energía (EIA) se conocerá hoy a las 1530 GMT", informó Reuters.

