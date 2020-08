Dólar en Colombia se cotiza a $3.841 este martes, bajó $0,87 frente a la TRM

Erika Mantilla

A las 8:12 a.m. de este martes, el dólar inició la jornada con un precio promedio de $3.842,82 y registró una caída parcial de $0,87 frente a la tasa representativa del mercado, TRM, que para estará en $3.843,69.



La apertura de la moneda fue de $3.847,50 y en los primeros minutos del día se habían realizado once transacciones por un monto superior a US$7,71 millones.



El índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, cedía un 0,2% y la confianza del mercado mejoró después de que Estados Unidos y China reafirmaron su compromiso con su acuerdo comercial, así como por un aumento del optimismo por el desarrollo de una vacuna contra el covid-19.



Altos funcionarios de Estados Unidos y China reafirmaron en una llamada telefónica su compromiso con la Fase Uno del acuerdo, una señal positiva tras meses de desacuerdos por la pandemia, la ley de seguridad nacional china y las firmas tecnológicas del país asiático.



Además, la confianza del mercado fue impulsada por un reporte del Financial Times que indicó que el Gobierno estadounidense estudia acelerar la aprobación de una vacuna experimental desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca para que esté lista antes de la elección de noviembre.



En cuanto a los precios del petróleo, estos subían el martes respaldados por recortes de producción en el Golfo de México antes de que la tormenta Laura se convierta en un huracán, aunque el aumento de casos del covid-19 en Asia y Europa limitaba las ganancias.



A las 8:10 a.m., el barril de WTI subía 0,80%, a US$42,96, mientras que el de Brent incrementaba 1,40%, hasta US$45,76.

Lea además: Fenalco celebra inicio de aislamiento selectivo, lo consideran una "medida más inteligente"