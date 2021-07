Dólar en Colombia registró leve alza este jueves y se cotizó en promedio a  $3.782

Álvaro José Carvajal Vidarte

El dólar en Colombia se cotizó en promedio esta jornada a $3.782,31, lo cual representó un aumento de $5,14 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este jueves se ubicó en $3.777,17.



El precio de apertura registrado por la plataforma fue $3.750,30. El máximo fue $3.800 y el mínimo $3.749. Durante la jornada se negociaron US$953 millones a través de 1.477 transacciones.



El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, actualizó la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC, que para junio fue de -0,05 %; en el año corrido, de 3,13 % y anualizada escaló a 3,63 %. El dato de los últimos 12 meses sorprendió al mercado porque es el nivel más alto desde el inicio de la pandemia, pues en marzo de 2020 la cifra llegó a 3,86% y empezó a descender.

En abril fue de 3,51 % y de junio a agosto se mantuvo en 1,12 %. Sin embargo, el panorama deflacionario cambió en mayo con el efecto del paro y el desabastecimiento de bienes, pues hicieron que los precios presentaran un incremento de 1% en el mes y la variación anualizada llegara a 3,3%.



Ese efecto se habría visto reflejado en la última cifra del Dane, pero, según explicó Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana, no obedece a una recuperación de la economía.



“La razón por la que subió la inflación a los niveles prepandemia no es porque la demanda esté presionando los precios o que sea una situación de recuperación en la que hayamos vuelto a niveles prepandemia. El efecto que hubo fue temporal por el paro. Hay que ver qué tanto de ese efecto fue temporal, qué tanto es por la devaluación del peso o el aumento en los precios de los alimentos. No lo vamos a saber hasta dentro de unos cinco o seis meses”, comentó Restrepo.