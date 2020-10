Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia terminó la semana con tendencia a la baja, aunque logró recuperarse con respecto a las primeras horas del día.



La divisa estadounidense cerró con un precio promedio de $ 3.846,51, lo que representa $ 7,96 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este viernes está en $ 3.854,47.



La moneda, que llegó a estar en promedio 18 pesos por debajo de la TRM, abrió la jornada a $ 3.835,55, valor que también fue su precio mínimo, y llegó a alcanzar un tope de $ 3.852,50. El cierre fue de $ 3.848,10.

Lea también: Bolsas europeas caen ante nuevas restricciones para frenar avance de rebrote de coronavirus



En total se realizaron durante la jornada 671 transacciones en las que se negociaron un total de 586,8 millones de USD.



La moneda estadounidense operó en medio de un panorama en el que los inversionistas analizan cómo avanza la nueva ola de casos de covid-19 en el mundo y tienen menos expectativas sobre la pronta aprobación de un paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos, detalla La República.



Añade que la pérdida de terreno del dólar no fue mayor, a raíz de que al cierre de la jornada se registró un menor apetito hacia los activos de riesgo por parte de los inversionistas, debido a las dudas sobre el futuro de la economía mundial.



Los precios del Petróleo también han registrado un leve descenso en la jornada de este viernes. Hacia el inicio de la tarde, el barril de WTI se cotizaba a US$ 40,86 (cae un 0,24%), mientras el barril de Brent lo hace a US$ 42,91 (cae un 0,58%).