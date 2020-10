Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia termina la semana con tendencia a la baja, al cotizarse sobre las 8:40 a.m. en promedio a $ 3.838,77, lo que representa $ 15,7 por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este viernes estará en $ 3.854,47.



La divisa abrió la jornada a $ 3.835,55, valor que también ha sido su precio mínimo, y ha llegado a alcanzar un tope de $ 3.843.

A las 8:40 a.m. ya se habían realizado 32 transacciones en las que se habían negociado un total de 55,1 millones de USD.



La moneda estadounidense opera en medio de un panorama en el que los inversionistas analizan cómo avanza la nueva ola de casos de covid-19 en el mundo, además de tener menos expectativas sobre la pronta aprobación de un paquete de estímulos fiscales en Estados Unidos, detalla La República.



Los precios del Petróleo también han registrado un leve descenso en el inicio de la jornada de este viernes. El barril de WTI se cotiza a US$ 40,54 (cae un 1,03%), mientras el barril de Brent lo hace a US $42,68 (ce un 1,11%).