Dólar en Colombia inicia la jornada al alza y cotiza en promedio a más de $ 3.850

Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia comenzó la jornada de este martes al alza, con un precio promedio por encima de los $ 3.850.



La divisa abrió el día a $ 3.850 y se ha llegado a cotizar a un máximo de $ 3.859, según datos de la Bolsa de Valores de Colombia.



Hacia las 9:30 a.m., el precio promedio de la moneda estadounidense ascendía a $ 3.853, 29 pesos por encima de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para este martes, $ 3.824.

Según explicó La República, las preocupaciones sobre la pandemia de covid-19 y la suspensión de los ensayos de fase 3 de la vacuna de Johnson & Johnson han afectado el ánimo de los inversores y ha afectado el precio de la divisa.



Por su parte, los precios del petróleo han presentado un aumento en la jornada. Hacia las 8:00 a.m., el barril de crudo de referencia WTI se ubicaba en US$ 40,02 (1,50% de alza), mientras que el de referencia Brent se cotizaba en US$ 42,19 (1,13% más que la jornada anterior).