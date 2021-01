Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia inició este martes con una leve disminución respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy está ubicada en $ 3.466,80.



La divisa abrió la jornada en $3.454 y ha llegado a presentar un mínimo de $3.451,05 y un máximo de $3.466,50. En promedio el valor de la moneda estadounidense hasta las 9:00 a.m. de este martes era de $ 3.457,52.



Hasta esa hora, el portal Set-fx reportaba 103 transacciones realizadas en el día por un total de US$ 66,1 millones.



La reducción en la divisa se explica, de acuerdo con el diario económico La República, en la expectativa de los inversionistas por el discurso de Janet Yellen, nominada a secretaria del Tesoro de Estados Unidos y quien revelará los detalles del plan de estímulo fiscal del presidente electo de ese país, Joe Biden, quien tomará posesión de su cargo este miércoles.

"El mercado espera que Yellen "le diga al Comité de Finanzas del Senado que el gobierno debe actuar a lo grande con su próximo paquete de ayuda para el nuevo coronavirus", detalló Reuters que también destacó que en medio de este panorama, el índice dólar, que mide a la divisa frente a una cesta de monedas, estaba cayendo 0,3% a 90.472 unidades", referenció La República.



En contraste, los precios del petróleo iniciaron la jornada con leves aumentos en sus precios.



Hacia las 8:45 a.m., el barril de referencia WTI se cotizaba a US$ 52,43 (aumento de 0,13 %), mientras el de referencia Brent lo hacía a US$ 55,37 (incremento de 1,13 %).