Álvaro José Carvajal Vidarte

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes al alza y sobre las 8:50 a.m. su valor promedio ya superaba los $3.550.



A pesar de que su precio de apertura estuvo por debajo de la Tasa Representativa del Mercado, TRM, a las 8:52 a.m. la divisa se cotizaba en promedio a $3.552,26, lo que representa $14,40 por encima de la tasa, ubicada en $3.537,86.



El dólar abrió el día a $ 3.535 y llegó a alcanzar un mínimo de $3.532,5 en los primeros minutos; sin embargo, hacia las 8:18 a.m. comenzó a fortalecerse y alcanzó a tener un máximo de $3.560.



En la primera media hora de la jornada se habían realizado 209 transacciones por un valor de US$ 101,9 millones.

La moneda estadounidense logra un poco de 'oxígeno' en Colombia y recupera un poco del terreno perdido este jueves. A nivel internacional, sin embargo, el dólar ha perdido valor con respecto a otras monedas luego de que se conocieran datos desalentadores sobre el mercado laboral en el país norteamericano, de acuerdo con La República.



"La divisa cae luego de que la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, se mostrara a favor de mantener políticas monetarias expansivas, pese a la preocupación que existe en el mercado por el aumento de la inflación", indicó al respecto Diario Financiero.



Los precios del petróleo iniciaron el día a la baja. Hacia las 8:50 a.m. el barril de referencia WTI se cotizaba a US$59,46 (cae 1,75 %), mientras el de referencia Brent lo hacía a US$63,19 (descenso de 1,30 %).