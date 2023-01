Dólar cerró este viernes por debajo de $4.900 tras sesiones volátiles por datos económicos

Este viernes, el dólar cerró a $4.885,34, en promedio, lo que significó una caída de $104,24 frente a la Tasa Representativa del Mercado, que para hoy es de $4.989,58.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue de $4.970. El valor máximo alcanzó los $4.982 y el mínimo los $4.827. Se negociaron más de US$994,7 millones a través de 1.884 transacciones.



El dólar a nivel local se vio impactado drásticamente desde la jornada del jueves, tras darse a conocer la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



En cuanto al panorama internacional, el dólar se fortaleció mientras los futuros de acciones de Wall Street se mantuvieron estables y las acciones europeas subieron el viernes mientras los operadores se preparaban para las cifras de empleo en Estados Unidos, que ayudarán a trazar el camino a seguir para el endurecimiento monetario de la Reserva Federal.



Los rendimientos del Tesoro a 10 años se estabilizaron después de subir por primera vez esta semana el jueves tras los comentarios de los funcionarios de la Fed. Una medida de la fortaleza del dólar subió por segundo día, mientras que el yen cayó a niveles no vistos en una semana, luego de que el Banco de Japón revelara más compras de bonos no programadas para controlar su curva de rendimiento.