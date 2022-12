Dólar cerró de nuevo por encima de $4.800 luego de subir $45 frente a la TRM

El dólar terminó la jornada a $4.812,55 en promedio, lo cual representó un aumento de $45,36 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $4.767,19. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue de $4.775 mientras que el valor máximo llegó a $4.842 y el mínimo a $4.761. Se negociaron US$653 millones.



A nivel local, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane) reveló la cifra de inflación para noviembre, lo primero que resalta es que el Índice de Precios al Consumidor se disparó a 12,53% para este periodo y se mantiene aún en los niveles más altos desde 1999 (cuando estuvo entre 11,1% y 13,5%, este último máximo de marzo de ese año).



Nuevamente la inflación no mostró señales bajistas, de hecho fue superior a lo que esperaba el mercado financiero el cual ubicaba el IPC del penúltimo mes del año entre 12,1% y hasta un máximo de 12,4%. Con base en esta cifra se espera que la Mesa de Concertación del Salario Mínimo tenga en cuenta el nivel de IPC para proponer un incremento del mínimo por lo menos arriba de 15%, por ahora se sabe que centrales obrares propondrán un debate desde 20% esta semana.



Lea aquí: Arranca una semana clave para el alza del salario mínimo en Colombia



La directora del Dane, Piedad Urdinola, explicó que el IPC en su serie de solo noviembre fue 0,77% mientras que en lo corrido del año el costo de vida de los colombianos se ha incrementado 11,72%. La estadista detalló que este resultado fue producto de "la categoría que más pesa y con mayor variación es alimentos y bebidas no alcohólicas que tiene una variación de 1,50% y pesa 0,29 puntos porcentuales.



En el mismo orden encontramos transporte, restaurantes y hoteles, (la primera pesa 1,35%, 1,18% la segunda). En este siglo no habíamos tenido un momento en el que vivir fuera tan caro".



A la par, los futuros de Estados Unidos cayeron a medida que los rendimientos del Tesoro aumentaron por los riesgos de inflación y la incertidumbre sobre el camino de la política de tasas estadounidense, sofocando las ganancias potenciales de la medida de China para aliviar las restricciones de covid.



Un informe de empleo en EE.UU. mejor de lo esperado la semana pasada junto con un aumento en las ganancias promedio por hora apuntan a nuevos riesgos de inflación y más volatilidad de los bonos. Si bien el tono moderado de la Fed puede estar manteniendo anclados los rendimientos, tienen un camino por recorrer antes de cerrar la brecha con las expectativas de tasas terminales.



“Seguimos pensando que los bonos del Tesoro no tienen por qué negociar en el área de 3,5% si la Fed está a punto de subir las tasas a casi 5%”, escribieron en una nota los estrategas de ING Groep NV, incluido Antoine Bouvet.



Los precios del crudo subían el lunes después de que los países de la OPEP+ mantuvieron sus objetivos de producción a la espera de una prohibición de la Unión Europea y de un tope de precios del G7 que entró en vigor para el petróleo ruso.



Al mismo tiempo, en una señal positiva para la demanda de combustible en el principal importador petrolero mundial, más ciudades chinas suavizaron las restricciones por el COVID-19 durante el fin de semana.



El crudo estadounidense WTI sube 2,84% a US$82,22 el barril, mientras que el petróleo europeo Brent aumenta 2,78% a US$87,95.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y sus aliados, un grupo que incluye a Rusia y es denominado de forma conjunta como Opep+, acordaron el domingo mantener su plan de octubre de recortar la producción en 2 millones de barriles diarios desde noviembre hasta 2023.



"La decisión (...) no es una sorpresa, dada la incertidumbre en el mercado sobre el impacto de la prohibición de importar crudo de la UE a Rusia desde el 5 de diciembre y el tope de precios del G7", dijo Ann-Louise Hittle, vicepresidenta de la consultora Wood Mackenzie.



"Además, el grupo de productores se enfrenta a un riesgo a la baja por el posible debilitamiento del crecimiento económico mundial y la política china del COVID", agregó.



Los países del Grupo de los Siete (G7) y Australia pactaron la semana pasada un tope de 60 dólares por barril para el petróleo ruso transportado por mar.



La actividad empresarial y manufacturera de China, la segunda economía mundial, se ha visto afectada este año por las estrictas medidas adoptadas para frenar la propagación del coronavirus.