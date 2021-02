Álvaro José Carvajal Vidarte

El precio del dólar en Colombia bajó de los $3.500 en el inicio de este martes, ante el crecimiento del optimismo por la recuperación económica.



Sobre las 8:20 a.m. la moneda estadounidense se cotizaba en promedio a $ 3.495,39, lo que representa una caída de $20,26 con respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, vigente para este martes, que está en $3.515,65.



El dólar abrió el día en $ 3.500, valor que ha sido su máximo en el comienzo del día. El mínimo ha sido $3.490,05.



En los primeros minutos de la jornada se habían realizado 71 transacciones por un monto de US$22 millones, según la plataforma Set-Fx.

La cotización de la divisa estadounidense cae a nivel internacional a raíz del optimismo de los inversionistas por el avance de los planes de vacunación contra el covid-19 y la recuperación económica, explicó La República.



"Uno de los factores que está influyendo en la caída internacional de la divisa estadounidense es la expectativa sobre mayores avances de la discusión del paquete de estímulo fiscal por US$ 1,9 billones que promueve el gobierno demócrata, que inyectaría liquidez a la principal economía del mundo", destacó por su parte Diario Financiero.



Los precios del petróleo han tenido un comportamiento dispar. Mientras el barril de referencia WTI se cotizaba a US$59,56 hacia las 8:30 a.m. (aumento del 0,15%), el de referencia Brent lo hacía a US$ 63 (caída del 0,47%).