El dólar abrió a $3.945,83 en promedio, lo cual representó una caída de $16,85 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubicó en $3.962,68.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $3.950, mientras que el máximo llegó a $3.952 y el mínimo a $3.943,33. Durante la jornada se han negociado US$8,7 millones a través de 24 transacciones.



Los futuros de índices de EE. UU. ganaron el lunes luego de que los inversionistas evaluaran las perspectivas de la política monetaria antes de los datos clave de inflación a finales de esta semana. Los bonos del Tesoro se mantuvieron estables, aunque se profundizó la caída de los bonos soberanos europeos.



De hecho, los compradores están lidiando con la perspectiva del ciclo de ajuste monetario más pronunciado desde la década de 1990 y con los mercados descontando más de cinco aumentos de la tasa de interés de la Reserva Federal de un cuarto de punto en 2022 luego de un sólido informe de empleo en Estados Unidos.

El informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del país norteamericano de esta semana podría conducir a una mayor volatilidad del mercado. Se espera una lectura superior a 7%, la más alta desde principios de la década de 1980.



“La revisión de los precios de los aumentos de tasas de la Fed ha perdido impulso a medida que los inversores esperan más claridad sobre el impacto de la pandemia y el aumento de los precios de la energía en las perspectivas de EE. UU. y la Fed”, escribieron en una nota estrategas de Credit Agricole, incluido Valentin Marinov para Bloomberg.



“De cara al futuro, la atención se centrará en el IPC de EE. UU. y las minutas de la Fed de enero. se necesitarían sorpresas de inflación bastante positivas y señales agresivas del Fomc para revivir el repunte del dólar en el corto plazo”, agregaron.



Un índice de referencia de acciones chinas subió alrededor de 2% después de reabrir después de un feriado, poniéndose al día con las ganancias de la semana pasada en las acciones globales. Pero un indicador tecnológico de Hong Kong retrocedió, socavado por Alibaba Group Holding Ltd. ante la especulación de que SoftBank Group Corp. podría vender algunas de sus acciones en la empresa.



La Reserva Federal se encuentra en una situación difícil, "tratando de administrar la economía real donde vemos una inflación alta y la economía financiera, que se estremece cada vez que hablamos de aumentos de tasas", Karen Harris, directora global de investigación macroeconómica de Bain & Co. dijo en Bloomberg Televisión.



Por otra parte, el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), Klaas Knot, dijo que espera un aumento de la tasa ya en el cuarto trimestre. La semana pasada, el BCE hizo un giro agresivo, y la presidenta Christine Lagarde ya no excluyó un aumento de tasas este año. Eso ha presionado la deuda soberana europea.



“El impulso comercial ha sido hacia los bonos cortos y muchos ahora temen que los rendimientos más altos de los bonos realmente comiencen a afectar la tierra de las acciones”, escribió Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone Financial Pty Ltd., en una nota.

Precio del petróleo

Los precios del crudo caían el lunes, ya que las señales de progreso en las conversaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán, que podrían llevar a la eliminación de las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní, contrarrestaban la preocupación por la escasez de suministros.



El crudo estadounidense WTI cae 0,81% a US$91,96 el barril, mientras que el petróleo europeo Brent desciende 0,08% a US$91,94.



El gobierno estadounidense restableció el viernes la exención de sanciones a Irán para permitir proyectos internacionales de cooperación nuclear, mientras las conversaciones sobre el acuerdo internacional de 2015 entran en la recta final.

Aunque el alivio de las sanciones tendrá un impacto limitado en la complicada economía iraní, los mercados lo percibieron como una señal positiva de que ambas partes están decididas a llegar a un acuerdo. Si Estados Unidos levanta las sanciones a Irán, el país podría impulsar los envíos de petróleo, aumentando la oferta mundial.



"Los inversionistas esperan más giros en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y que no se llegue a un acuerdo pronto", dijo Kazuhiko Saito, de Fujitomi Securities Co Ltd.



Carsten Fritsch, analista de Commerzbank, afirmó: "Si las sanciones sobre el crudo también se relajaran, esto podría ayudar a aliviar al mercado petrolero".



Es probable que los precios del crudo, que ya han subido cerca de 20% en lo que va de año, superen los 100 dólares por barril debido a la fuerte demanda mundial, según los analistas.