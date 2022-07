Dólar abrió la jornada de este viernes a $4.408, con un aumento de $43,2 frente a la TRM

Este viernes, el dólar abrió a $4.408,65 en promedio, lo cual representó un aumento de $43,2 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.369,70



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.413,50 mientras que el máximo llegó a $4.438,00 y el mínimo a $4.395,00. Durante la jornada se negociaron más de US$36,5 millones a través de 62 transacciones.



Lea además: Inflación en Cali superó la media nacional: ¿por qué los precios de la canasta básica siguen disparados?



Con el alza reciente, una pregunta clave es si los colombianos tendrán que comprar el billete verde a $5.000. Aunque aún no se vislumbra esa cifra, algunos expertos prevén que la divisa pueda tocar hasta $4.600 cuando Iván Duque entregue el poder y se posesione Gustavo Petro, pero se moderaría y, en general, el promedio de las proyecciones ronda los $4.200 para agosto.



“Los componentes que más van a pesar en la tasa de cambio son los temores de recesión global, el encarecimiento en el costo de la energía para Europa y las presiones en EE.UU. De aquí al 7 de agosto no creo que eso se vaya a resolver, es decir, van a continuar las presiones”, explicó Julio César Romero, economista en jefe de Corficolombiana.



En ese orden de ideas y como incidencia del comportamiento de la divisa, los precios del petróleo subían el viernes en medio de una sesión volátil, pero se dirigía a anotar un descenso semanal, ya que la preocupación por un posible descenso de la demanda impulsado por una recesión pesó más que la escasa oferta mundial.



Lea también: Exportaciones en mayo sumaron $4.552 millones de dólares, según indicó el Dane



El barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, subió 1,19% a US$105,90 y el West Texas Intermediate (WTI), también ascendió 1,28% a US$104,05.



Otro punto a mencionar, y que no dejará de ser tema importante por ahora, es la incertidumbre en torno al nuevo Gobierno del Presidente electo, Gustavo Petro, quien aún debe hacer los nombramientos de su gabinete.



Por ahora, se conoce que el ministro de Hacienda será José Antonio Ocampo; el ministro de relaciones exteriores, Álvaro Leyva; la ministra de Cultura, Patricia Ariza; la ministra de Salud, Carolina Corcho; la de Agricultura, Cecilia López; y la de Ambiente, Susana Muhammad y el ministro de Educación Alejandro Gaviria.