Dólar abrió jornada de este martes a $3648; petróleo alcanza máximo precio en dos años

A las 8:15 a.m. el dólar abrió en un precio promedio de $3.648,62, lo cual representó una caída de $30,76 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.715,28.



El precio de apertura registrado por la plataforma es $3.695,20. El máximo alcanzado hasta el momento es $3,695,20 y el mínimo $3,678,80. Durante la jornada se han negociado US$40 millones a través de 122 transacciones.

Por ahora, continúan las negociaciones entre el Comité del Paro y el Gobierno con el objetivo de llegar a un acuerdo y levantar el paro, el cual completa más de un mes.



En Colombia se conocieron las cifras de desempleo para abril, las cuales evidenciaron una contracción en el número de personas desempleadas por primera vez desde el inicio de la pandemia.



De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en el cuarto mes del año hubo 3,6 millones de personas desocupadas, 456.000 menos que en el mismo periodo de 2020.

Así, hubo una caída de 4,7 puntos porcentuales en la tasa de desempleo, que pasó de 19,8% en abril de 2020 a 15,1% en el mismo mes de 2021.



En el ámbito internacional, los futuros de las acciones estadounidenses subieron con las acciones, y las materias primas, incluido el petróleo, aumentaron, ya que una serie de lecturas económicas positivas ayudaron a estimular el optimismo en la recuperación de la pandemia.



La recuperación está ayudando a impulsar los precios de las materias primas al alza, ya que un pronóstico alcista de la Organización de Países Exportadores de Petróleo envió los futuros del crudo WTI a su nivel más alto en más de dos años. Las materias primas, desde el mineral de hierro hasta el cobre, subieron, mientras que los bonos del Tesoro cayeron y el dólar se mantuvo estable, según destaca Bloomberg.



El crudo estadounidense WTI sube 3,24% a US$68,48 el barril, mientras que el petróleo Brent aumentó 2,48% a US$71,04 el barril.



La Opep y sus aliados decidieron en abril devolver al mercado 2,1 millones de barriles diarios (bpd) de suministro entre mayo y julio, previendo que la demanda mundial aumentaría a pesar del elevado número de casos de coronavirus en la India, resalta Reuters.



Desde entonces, el petróleo ha ampliado su alza y ha ganado más de un 30% en lo que va de año, aunque el ascenso se ha limitado por la perspectiva de un aumento de la producción de Irán, a medida que avanzan las conversaciones sobre la reactivación de su acuerdo nuclear.



El secretario general de esta organización, Mohammad Barkindo, dijo que no espera que el aumento del suministro iraní cause problemas.



"Anticipamos que el esperado retorno de la producción y las exportaciones iraníes al mercado mundial se producirá de forma ordenada y transparente", dijo en un comunicado.



Según indicaron, no esperan que la Opep+ decida sobre la producción más allá de julio, ya que las perspectivas de la oferta iraní no están claras. La Opep tiene prevista otra reunión para el 24 de junio.



El año pasado recortó su producción en una cifra récord de 9,7 millones de bpd ante el colapso de la demanda. A partir de julio, los recortes se situarán en 5,8 millones de bpd.