Dólar abrió jornada a $4.806 en promedio, con un aumento de $8,98 frente a la TRM

Este viernes, el dólar abrió a $4.806 en promedio, lo que significó un aumento de $8,98 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy es de $4.797,02.



Esta semana la Reserva Federal (Fed) decidió relajar la política monetaria e incrementar las tasas de interés 50 puntos básicos. El 2023 iniciará con la tasa de intervención sobre 4,50%. En lo corrido del año, ha subido la cifra 3,75 puntos porcentuales de forma acelerada para llegar a máximos históricos que no se veían desde diciembre de 2007 con el fin de luchar contra la inflación.



Y, aunque el presidente de la entidad, Jerome Powell, dijo que la Reserva Federal no está cerca de poner fin a su campaña antiinflacionaria de aumentos de las tasas de interés, el mercado ve con buenos ojos este último anuncio, pues la Fed llevaba cuatro meses seguidos subiendo las tasas 75 puntos básicos.



Aún así añadió que aunque tuvieron una política menos agresiva este mes, no se ven recortando las tasas hasta que el comité esté seguro de que la inflación se está moviendo hacia abajo a 2% de manera sostenida.



El barril de petróleo Brent, la referencia para Colombia, caía 2,40% a US$79,26; mientras que el WTI ascendía 2,38% a US$74,30.



El petróleo caía el viernes mientras el mercado evaluaba las consecuencias de las subidas de las tasas de interés de los bancos centrales, pero se aprestaba a registrar sus mayores ganancias semanales en 10 semanas ante la preocupación por la interrupción del suministro y la esperanza de una recuperación de la demanda en China.



Ambos referenciales cayeron 2% en la sesión anterior debido al fortalecimiento del dólar y a la subida de las tasas de interés por parte de los bancos centrales europeos.



El miércoles, la Reserva Federal de Estados Unidos indicó que seguirá subiendo las tasas de interés el año que viene, incluso mientras la economía se dirige hacia una posible recesión. El jueves, el Banco de Inglaterra y el Banco Central Europeo subieron las tasas de interés para luchar contra la inflación.



Pero los referenciales del petróleo van camino de registrar sus mayores subidas semanales desde principios de octubre, con el mercado animado por la posible escasez de suministros después de que la canadiense TC Energy Corp Trp.to cerró su oleoducto Keystone tras una fuga y por la perspectiva de que la demanda aumente en 2023.



La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que el crecimiento de la demanda china de petróleo se recupere el año que viene en casi un millón de barriles diarios (bpd) tras una contracción en 2022. La agencia elevó su estimación de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2023 a 1,7 millones de bpd.



Los analistas de J.P.Morgan Commodity Research también esperan que Estados Unidos comience a reponer sus reservas estratégicas de petróleo en el primer trimestre de 2023.



"Basándonos en nuestras proyecciones trimestrales, esta ventana (para la recompra) se abrirá en el 1T23 con una compra inicial de alrededor de 60 millones de barriles durante el 1S23", dijeron.



El mercado del petróleo, sin embargo, sigue preocupado por las presiones a la baja, entre ellas la lenta recuperación de la demanda china debido al aumento de las infecciones por covid y un exceso de oferta en el mercado del oeste de Suez.