Dólar abrió este viernes a $4.960,15 en promedio, con una caída de $61,88 frente a la TRM

Este viernes, el dólar abrió a $4.960,15 en promedio, con una caída de $61,88 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente hoy, que se ubica en $5.022,03.



Esta semana, la divisa completó dos jornadas consecutivas de aumento, en medio de un temor general a nivel internacional porque se espera que la Fed siga subiendo las tasas de interés hasta verse convencidos de que la inflación retrocede.



"No puedo dejar de subrayar que un solo reporte no hace una tendencia", dijo este miércoles el gobernador de la Fed, Christopher Waller, en relación al último IPC estadounidense mientras daba un discurso en Arizona. "Es demasiado temprano como para concluir que la inflación está disminuyendo sustancialmente", agregó.



Lea además: Grupo Argos no venderá su participación de 9,9% en la OPA de IHC por Nutresa



El barril de petróleo Brent, referencia para Colombia, caía 1,40% a US$88,52; mientras que el WTI descendía 1,21% a US$80,65.



El crudo cedía sus ganancias iniciales el viernes y se encaminaba a una segunda caída semanal, presionado por la preocupación por el debilitamiento de la demanda en China y las nuevas subidas de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal.