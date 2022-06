Dólar abrió este miércoles a $4.088,80 con una leve caída frente a la Tasa Representativa

Este miércoles, el dólar abrió a $4.088,80 en promedio, lo cual representó una leve caída de $0,92 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $4.089,72, luego de las elecciones presidenciales locales y a medida que aumenta el riesgo de recesión económica en Estados Unidos.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $4.090, mientras que el máximo llegó a $4.103 y el mínimo a $4.080. Durante la jornada se negociaron más de US$39 millones a través de 47 transacciones.



"El contexto externo sigue siendo el principal determinante de la tasa de cambio en Colombia. Las expectativas de aumento de tasas de los bancos centrales para controlar la inflación y los temores de una recesión global mantienen fuerte al dólar en el mundo. A nivel local sigue la atención en los anuncios del gabinete del presidente electo", manifestó Julio César Romero, economista en jefe de Corficolombiana.



Por un lado, la tasa de cambio podría subir o bajar a medida que el Presidente electo, Gustavo Petro, nombre a su gabinete; y dependiendo si modera o no su discurso.



También en el panorama local, la cotización de la divisa se vería afectada por la decisión que tomará la Junta Directiva del Banco de la República mañana, frente a la tasa de interés de referencia para controlar la inflación.



“Mis expectativas no son muy alentadoras. Creo que vamos a seguir operando por encima de $4.000, pero no más allá de $4.300. Una vez el mercado decante el tema de las elecciones presidenciales, sí deberíamos tener alguna corrección bajista, sobre todo por la subida de las tasas del Banco Central”, aseguró José Luis Hernández, trader de mesa institucional de Corficolombiana; y dijo que “estamos esperando el comunicado del Emisor, en el cual el banco haga algún tipo de intervención en el mercado cambiario, que posiblemente pueda afectarlo”.



Por otro lado está la coyuntura internacional. La percepción de riesgo de recesión, así como los aumentos de tasas de los bancos centrales del mundo, han llevado a que las monedas emergentes se devalúen este mes.



Otro factor que explica el alza del dólar es el crudo, que durante la semana pasada registró jornadas a la baja. No obstante, hoy el precio del petróleo Brent, de referencia para Colombia, llega a los US$115,25; mientras que el West Texas Intermediate (WTI) cotiza a US$113,16.



La caída de las acciones de ayer estuvo nuevamente liderada por el sector tecnológico y el índice Nasdaq 100 cerró con una pérdida de más del 3%. La baja de las acciones se produjo después de que un indicador de la confianza del consumidor en Estados Unidos fuera significativamente inferior a lo previsto.