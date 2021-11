El precio del dólar en Colombia abrió la jornada de este jueves con una leve caída con respecto a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para este día está ubicada en $3.837,84.



Hacia las 10:00 a.m., la divisa estadounidense se cotizaba en promedio a $3.835,63, luego de haber marcado un mínimo de $3.818,75 hacia las 8:23 a.m.



El precio de apertura registrado en la plataforma Set-fx fue de $3.839, mientras el máximo ha sido de $3.845, alcanzado hacia las 9:30 a.m.



El mercado se ha mantenido animado por los resultados empresariales y el discurso moderado de la Reserva Federal, Fed, de Estados Unidos.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó el miércoles que es "muy difícil predecir la persistencia" y "los efectos", en particular la inflación, causados por los problemas logísticos, pero considera que el organismo puede esperar antes de subir sus tasas de interés, aunque admitió que no dudarían en subirlas si la situación lo amerita.



"Es un momento incierto, pero deberíamos ver bajar la inflación para el segundo o tercer trimestre" de 2022, dijo Powell en una conferencia de prensa al término de dos días de reunión del Comité Monetario de la entidad.



Si bien eso apoyó la toma de riesgos en los mercados de valores, parecía haber surgido una verificación de la realidad del segundo día en los mercados de bonos y divisas. Parecía que iba a continuar un tira y afloja entre los bancos centrales moderados y los precios de los mercados en subidas de tipos más rápidas de lo esperado.



La bolsa de Nueva York abrió la jornada de forma mixta. En las primeras operaciones, el Dow Jones bajaba un 0,08%, hasta los 36.130,46 puntos. El índice Nasdaq, influido por los valores tecnológicos, ganó un 0,13%, hasta los 15.832,01 puntos, y el índice S&P 500, más amplio, un 0,08%, hasta los 4.664,41 puntos.

Precios del petróleo

Los precios del petróleo subían al inicio de la jornada de este jueves, impulsados por expectativas de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Opep, y sus aliados se apegarán a la política de aumentos graduales de la producción a pesar de los pedidos de Estados Unidos y otros grandes importadores por suministros adicionales.



El crudo estadounidense WTI sube 2,88% a US$83,19 el barril, mientras que el petróleo europeo Brent asciende 2,82% a US$84,30.



La Opep se reunirá este jueves y se espera que ratifique los planes para mantener los aumentos mensuales de suministro en 400.000 barriles por día (bpd).



"Los precios del petróleo se han negociado en un rango estrecho en lo que va de esta semana y los inversores evaluaron la probabilidad de que Opep+ sucumbiera a la presión para agregar más crudo a los mercados, así como las deliberaciones de la última reunión de la Reserva Federal", dijo Ehsan Khoman, director de investigación de mercados emergentes en Mufg.