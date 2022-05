Declaran 'desierta' la tercera OPA presentada por Gilinski sobre acciones de Nutresa

La Bolsa de Valores de Colombia, BVC, declaró desierta la tercera OPA presentada por Gilinski sobre Nutresa, tras no alcanzar el mínimo. Durante el último día de aceptación, solo 136 socios decidieron vender 756.375 acciones equivalentes a 1,38 % del máximo a comprar. El desarrollo de esta intención de compra totalizó 3,26 millones de especies entregadas por los copropietarios.



El empresario caleño buscaba en su tercera apuesta por la multilatina de alimentos entre 9,6% y 12% del total de acciones en circulación, lo cual equivale a entre 43,9 millones y 54,9 millones de acciones. El precio a pagar por cada título era de US$12,58 o $51.710 según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy. Dicha propuesta representaba un aumento de 20% frente a la segunda OPA y un crecimiento de 63,1% frente a la primera, por lo que el desembolso final iba a ser de hasta US$691 millones.



Sin embargo, pese a que durante las dos primeras ofertas decidió comprar lo que había llegado, este diario pudo establecer que el empresario caleño no liberará los mínimos de la OPA y desistirá de su compra. Bajo este panorama, Gilinski se mantiene con una participación de 30,8% en la empresa, por debajo de Grupo Sura (35,5%) y por encima de Grupo Argos (9,88%).

Lea además: McDonald's se va de Rusia luego de 30 años a causa de la guerra en Ucrania



Así mismo, se estableció que el nuevo miembro del otrora Sindicato Antioqueño no presentará otras ofertas de adquisición hasta que se conozca el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, además de mantenerse a la expectativa por la llegada del socio estratégico anunciado por el grupo paisa desde finales del año pasado, cuando el mercado vio llegar la primera oferta por parte del caleño.



Sharon Vargas, analista de portafolio para Itaú Comisionista de Bolsa, aseguró que “ahora que no se van a dar más ofertas, la acción podría empezar a tener retrocesos en vista de que los inversionistas van a querer tomar utilidad ante dicho escenario. Sin embargo, puede que el título no estuviese subiendo por la OPA, sino por un desempeño de la compañía y los planes a futuro para la misma, lo que reflejaría un comportamiento mixto”.



Si bien ha invertido más de US$2.499 millones para filtrar el enroque del otrora Sindicato Antioqueño, dentro del balance de los caleños, se incluyen un puesto independiente y uno patrimonial en el Grupo Nutresa, en cabeza de Ricardo Fandiño de la Calle y Gabriel Gilinski, respectivamente. En el caso de Inversiones Suramericana, consiguió un esquema similar con José Luis Suárez y Gabriel Gilinski.



Lea también: ¿Por qué el precio del dólar podría llegar a los $4.200 a finales de mayo? Esto dicen los expertos



Al respecto, Michael Moreno Álvarez, abogado especialista en derecho de empresas, master en leyes de la Universidad de Virginia y socio en el bufete Paniagua & Tovar Abogados, aseguró que “los administradores y miembros del directorio tienen que exponer todas las razones desde un punto de vista objetivo para decir que no. No obstante, quien está lanzando la oferta de adquisición no se va a quedar con los brazos cruzados ante la respuesta de no conveniencia”.



En contraste, Diego Márquez, especialista en derecho financiero, corporativo y asociado del bufete Del Hierro Abogados, no ve tan probable que Gilinski emprenda acciones legales en el corto plazo. “No existe una ley que obligue a los socios a pronunciarse explícitamente sobre este tipo de ofertas de compra, aunque sí se va a dar un debate en torno al deber fiduciario”.