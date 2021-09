De la indignación a la acción: las lecciones que deja el proyecto Compromiso Valle

En momentos de difícil situación social y económica como las que atravesaron Cali y el Valle por cuenta de los bloqueos tras el paro nacional y las millonarias pérdidas generadas en diversos sectores, solo la unidad, la solidaridad y el diálogo permitieron entender las necesidades reales y buscar respuestas efectivas.



Valores que han estado siempre presentes en la empresa privada y los sectores sociales, que una vez más asumen compromisos y ‘se ponen la camiseta’ por el Valle a través de una iniciativa que busca soluciones de corto y mediano plazo a esas necesidades que originaron el estallido social.



Conscientes de que ‘Todo lo que se necesita para transformar una vida es una nueva oportunidad’, más de 80 empresas y un centenar de ciudadanos han hecho aportes por $44.000 millones para ofrecerles el pasaporte a una mejor vida a miles de personas de la región que demandan esa ayuda.



Compromiso Valle surge, explica María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de ProPacífico, después de los bloqueos sufridos en Cali, Valle del Cauca y varias regiones de Colombia entre los meses de abril y junio pasados.



“Empresarios de todos los tamaños deciden ir a las calles a hablar, escuchar y tratar de entender lo que estaba sucediendo, lo que decían los jóvenes y esta es una iniciativa que surge a través de la escucha activa, que es dinámica porque todavía seguimos yendo a los territorios para acercarnos y llevar soluciones concretas a las problemáticas y necesidades de nuestro territorio de Cali y del Valle”, dice la Directora de ProPacífico.



Producto de varias jornadas de encuentro y diálogos con líderes y jóvenes en barrios y municipios, se trazó una ruta en la que se definieron seis frente de trabajo que permitirán ir cerrando brechas sociales e impactar positivamente a más de 30.000 personas en siete municipios: seguridad alimentaria, transformación de proyectos de vida, empleabilidad, liderazgo, emprendimiento y educación.



“El sector empresarial del Valle ha sido absolutamente receptivo; ya tenemos más de 80 empresas vinculadas; pero en Compromiso Valle no solo hay empresas, hay más de 90 ciudadanos que se han vinculado y muchas instituciones como Comfandi, la Cámara de Comercio y fundaciones empresariales y sociales que hacen parte del proyecto. A través de esta iniciativa nos estamos uniendo para trabajar por nuestra ciudad y nuestro departamento”, explica María Isabel Ulloa.

Resultados inmediatos

​

Las dificultades que a diario encuentran centenares de personas en Cali y el Valle para llevar un plato de comida a sus hogares, hacen de la seguridad alimentaria una de las líneas prioritarias para Compromiso Valle. En los más de 80 comedores habilitados, se entregaron 223.200 raciones de comida, con corte al mes de agosto.



María Filomena Granados es una de las gestoras del comedor del barrio El Retiro, en el oriente de Cali y explica cómo Compromiso Valle ha cambiado la vida no solo de los beneficiarios sino de las personas vinculadas al proyecto.



“Para nosotros es una gran satisfacción hacer parte de este proyecto porque el que tú le brindes a una persona un plato de comida, es muy satisfactorio”, explica la mujer.



Otra de las metas con las que se buscan resultados inmediatos es la de ‘transformación de proyectos de vida’ mediante de iniciativas como ‘forjando oportunidades’ y ‘abriendo caminos’.



Juan Camilo Cock, director ejecutivo de la Fundación Alvaralice, explica que el propósito de vincularse a ‘Compromiso Valle’ es aportar en procesos de reducción de violencia, de generación de oportunidades para población joven y el fortalecimiento de iniciativas comunitarias.



“Con el proyecto Abriendo Caminos, estamos trabajando con 40 barrios de Cali, y en 10 barrios de Palmira, Jamundí y Buenaventura para fortalecer las capacidades de la comunidad para interrumpir y mediar conflictos y que estos no se vuelvan violentos; y para darles además acompañamiento a jóvenes que están en alto riesgo de involucrarse en violencia para que puedan acceder a programas sociales que les ayuden a transformar sus vidas”, señala Juan Camilo Cock.



Rumbo Jóvenes es otro de los proyectos en los que se ha sumado la Fundación Alvaralice para darles formación en habilidades para el empleo a jóvenes y bachilleres de barrios con altos niveles de exclusión. Entre ellos Potrero Grande, donde se viene trabajando con 50 jóvenes, y con 50 más en el barrio Siloé, en la ladera de Cali.



“Estos jóvenes hacia los meses de octubre o noviembre estarán terminando su proceso formativo y tendrán acompañamiento en el proceso de vinculación e inserción laboral”, agrega el Director Ejecutivo de Alvaralice.



Aunque ‘Compromiso Valle’ es un proyecto pensado a 18 meses, se espera que las personas que entren al programa tengan una transformación positiva en su vida o logren exitosamente llevar adelante su emprendimiento, logren la autosostenibilidad durante mucho más tiempo.



La Fundación Sidoc también hace parte de ‘Transformación de proyectos de vida’ a través de la iniciativa ‘Forjar Oportunidades’, que tiene como propósito contribuir en la reducción de la violencia juvenil en los territorios.



“A partir del estallido social surgió una oportunidad para seguir contribuyendo desde la Fundación Sidoc, pero a una escala mucho mayor, a la transformación social de los territorios. Desde el sector empresarial se generaron múltiples espacios de diálogo y escucha activa con los jóvenes, en los que ellos pudieron exponer sus realidades y que en el marco de la coyuntura actual no podíamos permitirnos pasar por alto. Compromiso Valle, entonces, se convierte en una oportunidad para reconocer el lado humano de esta crisis”, explica Christine Armitage Tello, directora ejecutiva de Fundación Sidoc.



El proyecto ‘Forjar oportunidades’ es una de las metodologías de intervención en violencia con las que cuenta la Fundación Sidoc y se ha puesto al servicio de Compromiso Valle con la esperanza de poder abrir espacios de generación de oportunidades, fortalecimiento de ciudadanía y disminución de vulnerabilidad.



“Esperamos impactar positivamente a cinco mil jóvenes de manera directa en Cali, Buenaventura, Buga, Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo. Pero sabemos, además, que al transformar sus proyectos de vida a partir de oportunidades para la formación y generación de ingresos, de orientación para el ejercicio de una ciudadanía democrática y participativa, y de la generación de confianza con la comunidad, terminamos impactando de manera indirecta a aproximadamente quince mil personas”, agrega la Directora Ejecutiva de Fundación Sidoc.

En el mediano y el largo plazo



El emprendimiento y la educación son dos de las líneas de acción que ‘Compromiso Valle’ espera echar a andar en el mediano y el largo plazo en los siete municipios en los que enfoca la iniciativa: Cali, Buga, Candelaria, Yumbo, Jamundí, Palmira y Buenaventura.



Una iniciativa que ha generado enorme expectativa en jóvenes que luego de culminar sus estudios de bachillerato se han encontrado con la barrera económica para continuar con sus procesos de formación.

Solo durante el primer mes de lanzados los programas de ‘Compromiso Valle’, más de 3.500 personas se postularon por un espacio en las diferentes iniciativas lideradas pro entidades como: la Andi Valle, Cámara de Comercio de Cali, Comfandi, ProPacífico, Unidad de Acción Vallecaucana, Comfenalco Valle, Fundación Alvaralice, Fundación Carvajal, Fundación Fanalca, Fundación Sidoc, Fundación Smurfit Kappa, Fundación WWB Colombia, la Arquidiócesis de Cali, Pastoral Social Cali, Comfandi, Invest Pacific y la alianza Valle por y para todos.



“Compromiso Valle es un gran proyecto y quiero felicitarlos por esta apuesta que hacen y que abre muchas puertas a nuestro municipio. Invitar también a los jóvenes a que hagan parte de este proyecto, que se vinculen y empiecen a ocupar estos espacios que realmente son de suma importancia para el desarrollo de la ciudad”, Jhonier Buitrago, joven habitante de Yumbo.



Aunque para una ciudad como Cali es preocupante, como dicen los estudios, que cerca de 9 de cada 100 caleños haya ingresado a la población en situación de pobreza; resulta también esperanzador que en medio de situaciones como la vivida a raíz del paro haya un sector social y empresarial palpitante y solidario.



Una crisis que de nuevo al final saca lo mejor de cada vallecaucano y que deja un mundo de oportunidades reales a más de 30.000 personas en la ciudad y en la región.

Seguridad Alimentaria

Hay más de 80 comedores habilitados en los que se han entregado 223.200 raciones de comida en las comunas 1, 2, 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 15 de Cali. Se proyecta la instalación de dos comedores más en Candelaria donde se vincularán a ocho gestores para entregar 16.000 raciones. Diez comedores más habrá en Yumbo para la entrega de más de 80.000 raciones y otros diez en Palmira con la misma capacidad y donde se apoyará a la Alcaldía para dotar diez más.

Transformación de Proyectos de vida



Este proyecto busca impactar a más de 50.000 personas, en más de 50 territorios, que están en altísimo riesgo de vulnerabilidad. Para ellos están en ejecución las iniciativas ‘Forjar oportunidades’, para reducir la violencia juvenil en los territorios priorizados y a través de un modelo basado en un enfoque de salud pública.



Con ‘Abriendo caminos’ se le apuesta a una paz urbana, a la prevención social de la violencia, la reconciliación y la inclusión económica y social.

El área de la empleabilidad

Esta iniciativa tiene a 110 jóvenes inscritos en Potrero Grande y Siloé. Además está el proyecto ‘Motores de vida’ en el que hay 25 jóvenes de Siloé.



Participan también en ‘Confeccionando Oportunidades’ 25 mujeres en situación de vulnerabilidad.



Se contempla en el corto plazo contribuir a la formación bilingüe y tecnológica, ferias de empleo, Formación en competencias para el empleo y Formación en habilidades socioemocionales y técnicas.

Emprendimiento

Este es un proyecto que despegó con un proceso de fortalecimiento empresarial para 34 personas beneficiadas durante un encuentro de emprendedores.



De acuerdo con María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico, “lo que queremos con esta iniciativa es apoyar más de siete mil emprendimientos en la región”.



Este apoyo a personas que desean emprender estará representado en fondos, capacidades y conexiones comerciales

Liderazgo sólido

Este es uno de los ocho programas que serán financiados por la Cámara de Comercio de Cali, con ingresos de la Matrícula Mercantil, y cuyo objetivo es formar en gobernanza, ofrecer mentorías y preparar a la nuevas mujeres lideresas. Actualmente, solo en Cali, hay ya 40 participantes que se preparan con ese propósito.



“Con esta iniciativa estamos buscando apoyar a los jóvenes que quieran ejercer su liderazgo en el marco de la democracia”, recalcó la Directora Ejecutiva de ProPacífico.

Educación

Convencidos de que la educación es el gran aporte que les pueden hacer a comunidades marginadas en la ciudad y en riesgo de formar parte de espirales de violencia, se va a trabajar en programas de primera infancia y calidad en la educación básica y media.



Se suman además empresas y universidades en Cali con el propósito de apoyar para que jóvenes de estratos 1 y 2, quienes carecen no solo de recursos sino de oportunidades, puedan ingresar a una institución universitaria y formarse como profesionales.