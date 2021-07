Congresistas del Valle piden beneficios para la región en la reforma ributaria

Alejandro Cabra Hernandez

El bloque de congresistas del Valle del Cauca confía en que durante las discusiones del proyecto de Inversión Social (reforma tributaria), se incluyan algunas de las peticiones que ha realizado la región.



Hay bastante optimismo de que esto se pueda dar porque tanto el Ministro de Hacienda como el mismo presidente Iván Duque se han mostrado de acuerdo en que el Valle fue uno de los departamentos donde el sector empresarial sufrió más por el impacto del paro nacional.

El senador Carlos Abraham Jiménez, explicó que el bloque regional en unión con gremios y las autoridades del departamento han priorizado dos temas: una ayuda especial para las empresas afectadas tanto por pandemia como por los bloqueos durante el paro nacional y aportes para un fondo de reactivación. Estos puntos quedarían en el proyecto de Inversión Social.



“El salvamento para el Valle va y no es solo el bloque el que pide esto, el país entiende que mientras la Costa Atlántica, Santander, Bogotá crecen a niveles altos, el Valle fue la única región que mantuvo cifras negativas y si esto sigue también se afecta toda la macroeconomía del país”, dijo el congresista.



Agregó que dentro de los artículos relacionados con el Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal), que entrega un subsidio a las empresas por cada trabajador, se incluiría una variable especial para compañías que hayan sido afectadas por los bloqueos, “eso claramente toca al Valle y el Suroccidente que fue donde la economía se paralizó”.



Asimismo, se crearía un fondo especial para reactivación de empresas, que quedaría en el presupuesto que se modificará, como está previsto en el proyecto de reforma tributaria.



De igual forma, el representante a la Cámara, Christian Garcés, ratificó que se había acordado con el Gobierno que los puntos especiales para el Valle no irían directamente en el proyecto de ley, pero sí se incluirían para el primer debate. “El Presidente dijo a la comisión de trato preferencial para el Valle, que creamos con el bloque regional, que estaba toda la voluntad de incluir unos dos artículos en la iniciativa; esperamos que en la discusión del primer debate se concrete esta propuesta”.



Los empresarios y gremios de la región también esperaban que, además de la posibilidad de que el Paef se extienda hasta 2022 para Valle, también se acordara un trato preferencial de renta para las Mipymes, petición a la que se han unido otras regiones.



Yitcy Becerra, directora de Acopi en el Valle, explicó que frente al programa Paef se está solicitando que para el Valle la ayuda se extienda e incluya la prima de diciembre de 2021 y junio del 2022. Asimismo, recordó que en el proyecto de reforma tributaria que se hundió se proponía una tarifa de renta para las pequeñas compañías de 24%, punto que se podría retomar. “La idea es que se siga intentando incluir estos puntos en el nuevo proyecto porque hasta ahora algo especial para el Valle no ha existido”, destacó.



Según datos de la Unidad de Pensiones y Parafiscales, entre mayo del 2020 e igual mes de este año 13.664 empresas del Valle del Cauca obtuvieron el subsidio a la nómina, que es superior a los $400.000 por trabajador.



Esto ha beneficiado a 450.108 empleados de la región. La inversión realizada ha sido de $705.341 millones.



Ahora la propuesta del Gobierno, consignada en el proyecto de Inversión Social, radicado en el Congreso, es que el Paef lo reciban solo las compañías con menos de 50 trabajadores y solo hasta diciembre de 2021, con la posibilidad de extenderlo hasta junio del 2022.



Por su parte el senador Gabriel Velasco destacó que el diálogo con el Ministerio de Hacienda y el equipo económico se mantiene para encontrar soluciones para la empresas de la región, algunas de las cuales tienen un alto endeudamiento.



“Hay que buscar líneas de créditos especiales, incentivos para la reconstrucción empresarial y de pronto hablar de arriendo solidario para las Pymes de comercio y servicios, y para las empresas exportadores pensar en otro tipo de incentivos. También para el agro se requieren líneas de crédito preferenciales”, dijo.