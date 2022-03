Con masiva asistencia de empresarios avanza  Macrorrueda de ProColombia en Cali

Unos 1.000 compradores internacionales y por lo menos 1.500 exportadores regionales de las tres principales cadenas productivas del país adelantan la gran rueda de negocios número 90 que organiza ProColombia en Cali.



Las citas se cumplirán hasta este 1 de abril en el Centro de Eventos Valle del Pacífico y se estima que el monto de los negocios iniciales sumen los US$40 millones, explicó Isabella Mariño, directora Regional de ProColombia, entidad que promueve las exportaciones, el turismo, la inversión y la expansión de la industria para la internacionalización.



Lea además: Por fin abrirán licitación para terminar la doble calzada entre Buga y Buenaventura



De igual manera, la entidad integra el trabajo de Marca País en la promoción de Colombia. “Esperamos que el ciento por ciento de las citas se realicen de manera presencial, aunque está abierta la posibilidad de la virtualidad. Estamos pasando de la reactivación al crecimiento”, dijo la señora Mariño.



La macrorrueda también es el escenario ideal para vender la región, no solo por las actividades de comercio exterior, sino por las bondades que ofrece el Valle. “Queremos que los compradores sepan que este no es un destino solo para hacer negocios, sino para hacer turismo”, anotó.



La competencia de la regional de ProColombia se extiende a los departamentos de Cauca y Nariño, razón por la cual esas dos regiones productivas también se vincularán a la rueda de los negocios, porque el evento es del suroccidente colombiano.



“La idea es que se recuperen clientes que se alejaron como consecuencia del paro de finales de abril del 2021. Asimismo, será un escenario para que los líderes empresariales que aún no han exportado puedan dar ese paso y se sienten a negociar con clientes extranjeros. Tenemos compradores de Asia y de Europa, entre otros mercados”, comentó.

Cadenas productivas

Por parte del suroccidente colombiano participarán las cadenas del sector agroalimentos, metalmecánica y otras industrias y la de químicos y ciencias de la vida.



Vale la pena recordar que en versiones anteriores de ruedas de negocios participaron 466 exportadores de la cadena agroalimentos y 260 compradores internacionales.



En la cadena metalmecánica participaron 232 exportadores y 113 compradores foráneos. En la de químicos participaron 156 exportadores y 82 compradores.



En la rueda de negocios que se cumplió en Bogotá en el 2019, se concretaron negocios iniciales por US$33 millones y en la del 2018 se alcanzaron US$31 millones. En la de este año en Cali la meta inicial son U$40 millones.