Con la salida de Carlos Gustavo Cano, vendía 'revolcón' en la junta directiva de Ecopetrol

No solo Carlos Gustavo Cano saldrá de la Junta Directiva de la empresa más grande de Colombia, Ecopetrol, sino que se vendrá un revolcón en el órgano rector de la petrolera, que se juntará con la salida de Felipe Bayón de la presidencia el próximo 31 de marzo.



Cano ocupaba un puesto en la Junta Directiva desde 2017 y era el miembro de mayor antigüedad. Además, en varias ocasiones ha servido como vicepresidente y presidente del Comité de Negocios.



Lea además: Andesco le pidió al presidente Petro que sus decisiones no vayan a ser políticas



“Es la más grande e importante empresa de los colombianos. Pero cuando se esfuma la confianza al interior de cualquier grupo colegiado como este, por razones que no considero oportuno ni prudente mencionar ahora, lo indicado éticamente es hacerse a un lado”, dijo Cano, aunque aún no hay una carta de renuncia y Ecopetrol no lo ha informado a través de información relevante de la Superintendencia Financiera.



La República conoció que esta salida no será la única, pues se avecinan más renuncias, además de cambios en los miembros antiguos de la Junta motivados por el Gobierno en la próxima asamblea general de accionistas, que se llevará a cabo en marzo.



En octubre del año pasado, tras una reunión extraordinaria, se nombraron cinco de los nueve miembros del máximo órgano rector: Mónica de Greiff y Gonzalo Hernández como no independientes, y Mauricio Cabrera, Sandra Ospina Arango y Saúl Kattan como independientes, este último también fue elegido como el presidente de la Junta.



Ahora, entre el listado de los miembros más antiguos, y que estarían en vilo, están Luis Santiago Perdomo, miembro desde 2019, Sergio Restrepo Isaza (2019) y Esteban Piedrahita (2019).



Serán los accionistas minoritarios los encargados de postular al reemplazo de Cano. Y, teniendo en cuenta que el Gobierno, como accionista mayoritario (88,49%) elige discrecionalmente a siete de los nueve miembros de la Junta mediante plancha que presenta el Ministro de Hacienda, se esperan cambios en la asamblea general de marzo.



Lea también: Gobierno priorizará los recursos de la adición presupuestal en la salud y la agricultura



“En cuanto a los del Gobierno, creo que podría haber solo uno o, máximo, dos cambios, porque los demás están recién llegados”, resaltó Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía.



Este ‘revolcón’ en la Junta se sumaría a la salida de Felipe Bayón el 31 de marzo. Kattan aseguró que será una firma internacional la que adelante el proceso para la selección del nuevo presidente de la compañía.



“El mercado en general confía en las posturas y la dirección de Bayón en torno a la empresa, el sector y la transición energética; no es el caso frente a las posturas que ha manifestado el Gobierno hasta ahora, que generan incertidumbre en torno al futuro de Ecopetrol. La siguiente teleconferencia de entrega de resultados deberá servir para darle claridad al mercado respecto a las perspectivas de la empresa”, indicó Andrés Duarte, director de renta variable de Corficolombiana.