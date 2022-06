Aumento de las tasas de interés por la Fed debilita el dólar, que abre a $3.976 

El dólar abrió a $3.976,97 en promedio, lo cual representa una leve caída de $2,33 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada de hoy se ubica en $3.979. El pasado lunes, la divisa estadounidense creció $103 hasta los $4.016, mientras que ayer retrocedió $37,7 hasta los $3.978.



El precio de apertura registrado por la plataforma Set-FX fue $3.980, mientras que el máximo llega hasta ahora a $3.985 y el mínimo a $3.969,55. Durante la jornada se han negociado US$18 millones a través de 36 transacciones con un promedio por transacción de US$502.222.



Hoy se reúne la Reserva Federal para discutir un aumento en las tasas de interés, con las cuales se pretende combatir una inflación histórica de 8,6% anual. Los operadores descuentan por completo un aumento de 75 puntos básicos, pero se mantienen ansiosos por saber si su presidente, Jerome Powell, y sus colegas elevarán la tasa de referencia en una cantidad similar el próximo mes.



Los bonos del Tesoro rompieron su peor caída de dos días en décadas, extendiendo las ganancias después de datos decepcionantes de fabricación y ventas minoristas de la economía más grande del mundo. El dólar retrocedió desde un máximo de dos años.



Los temores de estanflación han llevado a las acciones a un mercado bajista y han provocado una impresionante venta masiva de bonos en los últimos días. La incertidumbre aumenta de cara a la decisión de la Fed: los comentaristas han criticado los incrementos de 50 puntos básicos, 75 puntos básicos e incluso 100 puntos básicos. Partes de la curva de rendimiento de EE. UU. permanecen invertidas, lo que indica preocupaciones de que la política monetaria restrictiva conducirá a una recesión económica.



“Los mercados están preparados para aumentos de tasas agresivos, pero ¿qué pasa con el crecimiento económico de EE. UU.”? dijo Nema Ramkhelawan-Bhana, economista de Rand Merchant Bank en Johannesburgo. “Puede que todavía no esté en territorio de recesión, pero el aterrizaje no será tan suave como predica la Fed. Cualquier cosa por debajo de los 75 puntos básicos o al menos una fuerte voluntad de hacer ajustes más significativos probablemente le dará la vuelta al mercado”, agregó según Bloomberg.



Los operadores siguen valorando casi por completo una subida de tipos del banco central de tres cuartos de punto porcentual. Sin embargo, los mercados monetarios han reducido las apuestas de endurecimiento para fines de año, con solo 274 puntos básicos cotizados en diciembre, una disminución de 15 puntos básicos con respecto al día anterior.



Así mismo, el Banco Central Europeo (BCE) dijo que está acelerando el trabajo en una nueva herramienta para combatir los saltos injustificados en los rendimientos de los bonos de la zona euro, mientras los mercados se tensan ante la perspectiva de los primeros aumentos de las tasas de interés en más de una década. Los rendimientos de las notas italianas a 10 años cayeron hasta 42 puntos básicos antes de reducir la caída, y el índice de referencia de renta variable del país tuvo un rendimiento superior.



“El BCE está entre la espada y la pared, como la mayoría de los otros bancos centrales”, dijo Marija Veitmane, estratega sénior de State Street Global Markets. “La inflación es muy alta y muestra pocas señales de disminuir rápidamente, mientras que la economía es cada vez más frágil, particularmente con la guerra en Europa y los costos de energía en constante aumento. Así que cualquier cosa que el BCE pueda anunciar para reducir el riesgo sistémico es muy bienvenida”, mencionó.



Los precios del petróleo caían el miércoles debido a la preocupación por la demanda de combustible y el crecimiento económico mundial antes de una esperada alza de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El petróleo Brent, de referencia para Colombia, cae 0,30% a US$120,81, mientras que el crudo WTI baja 0,43% hasta los US$118,42.



Adicionalmente, para agravar los problemas de la demanda, el último brote de covid en China ha hecho temer una nueva fase de confinamientos. El aumento de los precios del petróleo y el debilitamiento de las previsiones económicas pesarán sobre las perspectivas de la demanda, según la Agencia Internacional de la Energía, pero la persistente preocupación por la escasez de la oferta hacía que los precios del petróleo se mantuvieran cerca de los 120 dólares por barril.



La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, conocidos como Opep+, están luchando por alcanzar sus cuotas mensuales de producción de crudo, recientemente afectadas por una crisis política que ha reducido la producción de Libia. Los precios del petróleo obtenían cierto apoyo de la escasa oferta de gasolina. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió a las compañías petroleras que expliquen por qué no ponen más gasolina en el mercado.