Alza de las tasas de interés en EE.UU. representa un alivio para Colombia, ¿por qué?

Tal como lo habían anunciado algunos economistas, el banco central de Estados Unidos (la FED) aumentó de manera moderada la tasa de interés, lo que envió un mensaje alentador en el sentido de que la inflación podrá empezar a ceder en los siguientes meses.



El incremento fue de 0,25% y llevó la tasa de interés a 4,75%, una cifra que permite pensar que el ritmo de alzas tenderá a reducirse en el corto y mediano plazos.



De ser así, los precios pueden mermar la presión al alza y ese efecto podrá sentirse en los países en desarrollo, como Colombia.

El economista y docente de la Universidad del Rosario Carlos Sepúlveda señaló que el hecho de que la FED haya ubicado su tasa de interés en 4,75% muestra que a nivel global el ritmo de aumento va a ser menor, despejando el panorama de la inflación en el mundo.



“La decisión de la FED tiene dos efectos: Uno positivo en cuanto a las perspectivas de control de la inflación mundial, lo que puede reflejarse en Colombia, dado que los precios en nuestro país siguen la tendencia internacional. El otro efecto es de expectativa, pues si las tasas no bajan seguirá la presión en la devaluación del peso”, explicó.



En esa misma línea opinó Daniel Velandia, director de estudios económicos de la firma Credicorp Capital, quien sostuvo que el mercado ha reaccionado positivamente porque está viendo que la FED está cerca de terminar el ciclo de subida de tasas después de haber sido el más intenso y fuerte de los últimos 40 años.



“Cuando el Director de la FED sugirió que estamos cerca del final de las tasas altas, el mercado tomó ese concepto como algo positivo y el ánimo se ha renovado”, expresó.

La recuperación del ánimo se extiende al mundo entero. Incluso, el Banco Central Europeo, BCE, también anunció alzas mas moderadas.

“Todo eso lleva a que poco a poco se le quitará presión a la inflación y el dólar también mermará su escalada alcista”, indicó el economista Miguel Henao.



Analistas coinciden en señalar que lo que más le importa a los mercados es lo que hace la Reserva Federal y en este caso cuando “se va terminando un ciclo doloroso para la economía mundial, obviamente genera optimismo y va a permitir que la economía global le pierda también el ritmo a una recesión, por lo menos a una crisis fuerte”, dijeron.

“Si es así, Colombia se va a ver beneficiada porque el fin del aumento de tasas va a permitir que el precio de petróleo se mantenga en niveles relativamente altos, por lo menos cercanos a los actuales”, añadió Velandia.



Pero en lo que más insisten los analistas en la reducción de los precios de la canasta familiar. Julio César Alonso, director del Cienfi, consideró que la señal que transmite la FED es que el fenómeno de la inflación está cediendo y el hecho de que no haga cambios bruscos resulta ser una buena noticia para todo el mundo, muestra una tendencia a la baja en materia de precios. “En Colombia, también se le puede quitar presión al dólar y ello se puede traducir en un repunte de la inversión en el país”, indicó.

¿Qué más dijo la FED?

Señaló que los indicadores actualizados apuntan a un ligero incremento en el gasto y en la producción.

Asimismo, corroboró que l a creación de empleo ha crecido en los últimos meses. Sin embargo, advirtió que “la inflación se ha moderado, pero permanece elevada”.



Jerome Powell, director del Banco Central, precisó que los aumentos continuos serán apropiados para alcanzar una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva a fin de que la inflación regrese a niveles del 2%.