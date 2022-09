A partir de este 1 de octubre comenzaría a subir $300 el galón de gasolina corriente

Octubre será el primero de tres meses en el que el Gobierno subirá el precio del galón de gasolina corriente. El objetivo de las alzas paulatina será disminuir paulatinamente el déficit que existe en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (Fepc).



Según datos suministrados por MinHacienda, los gastos que representa este Fondo para el Gobierno nacional ascendieron a más de $17 billones entre 2011 y 2019, lo que equivale a una reforma tributaria cercana a la que quiere hacer el presidente Gustavo Petro.



Le puede interesar: El País Debate: ¿Por qué el Gobierno dio un 'reversazo' y recuperó los días sin IVA?



Para 2021, el mismo ministerio de Hacienda calculó que el déficit llegó a $11,4 billones. El aumento en el monto subsidiado se dio una vez comenzaron a subir los precios internacionales después de superada la pandemia.



Con el fin que los colombianos no sintieran el aumento de precios de manera abrupta, el entonces gobierno de Iván Duque decidió mantener el subsidio que para entonces incrementó conforme al alza de los precios internacionales.

¿Seguirá subiendo el próximo año?

Al respecto, ante un supuesto de un galón sobre los $13.000 a finales de 2023, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que aún no hay una directiva clara desde el Gobierno Nacional. "El presidente Petro aún no ha decidido lo que va a pasar con el precio del galón corriente para 2023", dijo en la rueda de aumento de tasas ayer.



Lea además: Corficolombiana reduce a 1,8% el pronóstico de crecimiento económico en 2023



Según Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, este será un incremento prolongado durante 2023. "El último trimestre del año será solo los tres primeros meses en los que el país verá una gasolina cada vez más costosa.



Esto, aseguró, ya que el gobierno estará obligado a 'sincerar' las cifras y dejar de maquillarlas al no contabilizar el déficit del Fepc al déficit fiscal, "como lo hizo el gobierno anterior". Esto alejaría, aún más, la recuperación del grado de inversión de la deuda soberana de la Nación, que viene encareciendo sensiblemente el endeudamiento público.