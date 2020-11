Alejandro Cabra Hernandez

El técnico del Deportivo Cali, Alfredo Arias, se refirió al encuentro ante Once Caldas del próximo domingo (4:00 p.m.) en Manizales y dejó claro que no dará ventajas e irá con "una nómina muy parecida a la que enfrentó a Millonarios porque es la oportunidad para reinicar el camino que teníamos en el campeonato. Es un partido crucial que queremos ganar".



El uruguayo también se refirió a la programación de los octavos de final de la Copa Suramericana ante Vélez de Argentina. "Primero me llegó un correo que decía que jugábamos el 25 (de octubre) y el 2, pero a los 10 minutos todo cambió y ahora jugamos 24 y 1. Todo es mucho más apretado".

Ante esa situación, el técnico del Cali comentó que también se hace la pregunta de cómo hacer para mantenerse competitivo en ambos torneos y en la Copa Colombia.



"Iremos analizando paso a paso, lo primero es Once Caldas", comentó el 'Charrúa'.

Sobre la lesión de Agustín Palavecino dijo que le preocupaba, como cualquier percance físico de algún jugador suyo y señaló, emulando unas recientes declaraciones de Pep Guardiola, que "hoy soy menos entrenador, más cuidador de mis jugadores. Estoy más atento a eso que a entrenarlos, y nos pasa a todos acá en Colombia porque los calendarios son apretados y la coyuntura nos impide tener más tiempo".



Sobre si tiene miedo de que él o sus jugadores contraigan el covid-19 debido al brote de la enfermedad en el Once Caldas, sentenció que "cada vez que jugamos un partido puede estar alguien contagiado, un positivo, incluso en nuestro equipo. No nos da miedo porque sabíamos que podía pasar y nos cuidan mucho".