"Yo les debo 2.400 millones de pesos y ya hice un pacto con los jugadores": Luis Fernando Mena

El presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, atendió a los medios de comunicación de Cali en forma presencial para aclarar los temas económicos de la institución que han surgido durante esta semana.



El directivo Mena y el jugador Ángelo Rodríguez, fueron protagonistas al inicio de esta semana por un supuesto paro de los jugadores que no han recibido su sueldo. Se decía que el sanandresano estaba liderando la dicho 'para' en la sede deportiva del Cali.



Ante eso, el delantero 'azucarero' declaró que "no estaba liderando ese paro, pero que sí confirmaba que se le debía varios meses de sueldo".



El presidente Mena, atendió a los medios de comunicación este miércoles en una rueda de prensa presencial y declaró lo siguiente:



"Yo les debo 2400 millones de pesos y ya hice un pacto con los jugadores. De aquí al 30 de noviembre les voy a cancelar, les hice esa promesa".



La rueda de prensa con el directivo se hizo con presencia del DT Jorge Luis Pinto y de algunos de los jugadores del verdiblanco: Teófilo Gutíerrez, Kevin Velasco, Germán Mera, Guillermo Burdisso, Humberto Acevedo y Ángelo Rodríguez.



"Yo estoy detrás de un préstamo, está adelantado en un 80%. Estamos trabajando en eso. Deportivo Cali no está quebrado, está ilíquido", comentó Mena.



Por último, el plantel 'azucarero' trabajará hasta el 16 de diciembre con el grupo completo. Jorge Luis aseguró que ya se ha venido hablando con algunos jugadores que se le vence el contrato en este año.



"Los jugadores están comprometidos con el trabajo que se va hacer este tiempo y conmigo. Deseamos que todo salga bien por el valor de esta camiseta", dijo Pinto.