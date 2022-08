"Ya estamos grandecitos": Lo que piensa Máyer Candelo de las expulsiones de Teófilo Gutiérrez

La crisis de resultados y administrativa que vive el Deportivo Cali tiene varias aristas. Una de ellas son las ya repetidas expulsiones de Teófilo Gutiérrez, uno de los jugadores emblemáticos del equipo.

'Teo' ha visto cuatro veces la cartulina roja vistiendo la camiseta verde, y dos de esas situaciones se han presentado en este segundo semestre con Máyer Candelo como entrenador. La más reciente se dio el pasado lunes, cuando el delantero le hizo una falta descalificadora al delantero de Unión Magdalena, Ricardo Márquez.

En una entrevista reciente con el programa 'El Vbar' de Caracol, Candelo habló sobre esta situación, y aseguró que Teófilo "debe revisarse".

"Nosotros ya somos grandecitos para responder por nuestros actos. Él (Teófilo) se tendrá que revisar porque esto no le ha pasado una vez, sino muchas", dijo Máyer.



Candelo fue más allá y aseguró que este tipo de situaciones han perjudicado claramente al Cali.

"En esta situación en la que estamos, se hace muy difícil tener un futbolista menos. Cuando tenemos el deseo de ganar un partido de los ocho que hemos disputado, pasa siempre lo mismo", apuntó.

El entrenador verde, que aún no conoce la victoria en este torneo, aseguró que en el plantel no se hacen reproches ni se habla de nada negativo, pero aseguró que el tema de las expulsiones se debe hablar no solo con 'Teo', sino con los otros jugadores que han sido sancionados.

"Con la necesidad que tenemos, no podemos darnos estos lujos (jugar con diez hombres), la idea es hablar con cada uno de los que les ha sucedido, pero no señalar ni criticar. Cuando esto pasa, un equipo debe replantear todo lo que se trabajó en una semana", concluyó.