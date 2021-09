¡Un reto grande! Rafael Dudamel tendrá que enderezar al Deportivo Cali en Liga

Rafael Dudamel no ha tenido tiempo de digerir su llegada como técnico del Deportivo Cali, y mucho menos trabajar con tiempo en la idea táctica que pretende implantar, porque se encontró con una seguidilla de partidos que no le ha dado respiro.



Una vez fue elegido timonel azucarero en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, el venezolano tuvo que ver desde un palco el duelo contra América, en la ida de la Copa Colombia, que al final terminó 2-2 en el Pascual Guerrero.



Luego, en tres días llegó su debut oficial, de nuevo contra el rival de patio el sábado en el estadio de Palmaseca, y el resultado no fue el esperado: derrota 0-1 por la Liga.



El miércoles, como si fuera poco, volvió a verse las caras con América, en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, y esta vez el marcador fue diferente: victoria 1-0 y clasificación a semifinales.



El equipo verdiblanco hizo ayer trabajo de recuperación y volverá hoy al campo de entrenamiento con cargas de trabajo bajas porque el domingo afrontará otro compromiso exigente, frente al Deportes Tolima por la Liga colombiana.



En medio de tantos partidos, por Liga y Copa Colombia, los retos de Rafael Dudamel al frente del Deportivo Cali son bastante claros. ¿Saldrá adelante?



El País analiza los más importantes.



Consolidar el equipo



La primera misión es unir al grupo, consolidarlo como familia y en lo táctico también.



Con Alfredo Arias, aunque no se supo de problemas internos por el buen manejo que le dio el técnico uruguayo a la plantilla, los malos resultados y la presión que se tenía, producen fisuras silenciosas que terminan afectando al equipo en lo futbolístico.



En eso deberá trabajar el venezolano Rafael Dudamel si quiere que las aguas en la escuadra azucarera vuelvan a su cauce normal.



Lo primero es lograr que el plantel recupere la confianza, que cada jugador vuelva a creer en sus condiciones y que sean conscientes de que hay nómina para pelear cosas importantes tanto en la Liga local como en la Copa Colombia donde ya están en semifinales.



El trabajo diario en la sede deportiva de Pance será vital para ello, lo mismo que el día a día, compartir el mayor tiempo posible con los jugadores, hablar con todos, saber qué opinan de la situación del equipo, y respaldarlos incondicionalmente.

Afianzar lo táctico



Dudamel debe tener definido qué esquema es el que pretende implantar en el Deportivo Cali y con qué jugadores espera consolidarlo.



En zona defensiva hay una base que es la que integran, además del arquero Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia y Darwin Andrade.



Con el casi regreso de Jorge Arias, después de una larga lesión, el técnico deberá decidir si apuesta por el veterano o si sigue dándole confianza al canterano.



En zona de marca del mediocampo un hombres es fijo: Jojhan Valencia. Después, Andrés Colorado y Carlos Robles no se han consolidado, mucho menos Andrés Balanta.



En zona ofensiva son fijos Teófilo Gutiérrez, John Vásquez y Ángelo Rodríguez. Sin embargo, la reaparición de Hárold Preciado le podría abrir un interrogante a Dudamel, si continúa con los mismos o si prescinde de Ángelo.



Gastón Rodríguez, Kevin Velasco, Michael Ortega, Yeison Toloza y Andrés Arroyo son otros jugadores que el técnico debe saber cómo los aprovecha.

Recuperarlo en la Liga



La situación es compleja para Rafael Dudamel en cuanto a la Liga colombiana.



El Deportivo Cali ocupa la casilla 15 con apenas 9 puntos de 27 posibles.

Cuatro puntos lo separan del último que es el Once Caldas y está por debajo cinco puntos del octavo en la tabla que es el Deportivo Pereira.



Como está la situación, los azucareros no tienen mucho margen para el error; es decir, están obligados a sumar de a tres en cada partido si quieren llegar al grupo de los ocho.



Su próxima salida será el domingo ante Tolima en Ibagué, por la décima fecha de la Liga.



Después el Cali regresará a su estadio para enfrentar al Pereira, y en la jornada 12 deberá visitar al sorprendente Envigado.



La Equidad, en Palmaseca, será su rival antes de verse las caras una vez más con América, en el Pascual Guerrero, en el reñido clásico vallecaucano.



En la fecha 15 será una vez más visitante frente a Águilas. Posteriormente recibirá a Patriotas. Huila, Quindío, Jaguares y Caldas serán sus últimos cuatro rivales.