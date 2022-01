Tropezó el campeón: Deportivo Cali cayó frente a Jaguares en su estreno de Liga

El campeón Deportivo Cali se estrenó con derrota en la Liga colombiana al caer anoche 2-1 en su visita a Jaguares.



Los azucareros, que presentaron muchas novedades en una formación cargada de canteranos y sin jugadores claves en la conquista del título, intentaron hasta el último segundo arañar por lo menos el empate, pero el resultado no cambió.



El primer tiempo fue de control por parte del Cali. A los 5 minutos Kevin Velasco remató con peligro al arco de Pablo Mina, avisando muy temprano de las intenciones del campeón.



El local respondió a los 8 con un zurdazo de Andrés Rentería que neutralizó Guillermo de Amores.



El Cali encontró el camino del gol con un penal de Nelino Tapias sobre Carlos Lucumí a los 29 minutos. El cobro lo hizo efectivo Kevin Velasco a los 32 con un remate al palo izquierdo de Mina.



Pero la estantería se le cayó al Cali con la roja de Teófilo Gutiérrez a los 38, después de la revisión del VAR en la que se ve una patada sobre Jhonier Viveros.



Con uno más Jaguares adelantó líneas y encontró el empate a los 40 por medio de Héctor Urrego.



Jaguares mantuvo la intensidad

Gracias a la superioridad numérica, Jaguares comenzó más a explotar las bandas y a hilvanar jugadas por el centro para desgastar al Cali.



Así llegó el 2-1 del equipo monteriano, con un centro desde la izquierda de Mauricio Castaño que José Caldera no atinó a rechazar, y allí en el área chica apareció Andrés Rentería para empujarla y poner el 2-1.



El técnico Rafael Dudamel reaccionó y mandó al campo a Gian Franco Cabezas y a Jimmy Congo para jugar más en terreno del local.



A los 75 minutos por poco llega el empate con una media chalaca de Carlos Lucumí casi desde la media luna, que pasó muy cerca de uno de los verticales.



En los minutos finales, con el ingreso de Duván Mina, el Deportivo Cali se arrimó, atacando siempre por las bandas para surtir desde allí a Lucumí.



Pero por mucho que lo intentó el empate no se le dio al cuadro azucarero, que de todas maneras dejó una buena impresión ya que por diferentes circunstancias le tocó utilizar a muchos canteranos.



Su próxima salida será el miércoles nada menos que contra Tolima, al que le ganó la final de diciembre.