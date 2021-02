¿Todo sellado y acordado? Lo que dijo Marcelo Gallardo, técnico de River, sobre Agustín Palavecino

Francisco Henao

Lo de Agustín Palavecino para River Plate parece que no tiene reversa. El técnico del equipo argentino, Marcelo Gallardo, dijo este martes en conferencia de prensa que todo estaría acordado con el Deportivo Cali para el fichaje del jugador argentino.



"Palavecino está a punto de arribar, todo está acordado entre los clubes. Faltan detalles. Me he comunicado y hablado con él", aseguró el técnico del equipo millonario.



Gallardo señaló que a Palavecino lo venían siguiendo desde hace rato. "En un partido de la Copa Argentina contra Platense en 2018, lo empezamos a observar. Nos llamó la atención. Tengo esa característica. Si me llama la atención algún equipo o jugador que enfrentamos, lo pongo en el radar. Lo seguimos observando. El caso de Agustín fue en 2018. Vimos un buen proyecto de jugador que termina yéndose a Colombia y consolidándose. Esperemos que se empape del fútbol argentino, de nuestra forma. Tiene talento esperamos que se pueda adaptar lo más rápido posible".



En el Deportivo Cali son partidarios de no permitir la marcha del jugador hasta que no entre el primer pago acordado con River Plate.



El conjunto colombiano habría negociado con River el 50% de los derechos del jugador. El onceno de Buenos Aires pagará 2,6 millones de dólares de la siguiente manera: 35% ahora y el resto a mitad del presente año.



El otro 50% de los derechos le pertenecen a Platense de Argentina, club con el que negociará River.



En caso de entrar a las arcas del Cali el dinero acordado, Palavecino viajará esta misma semana a Buenos Aires.