Teófilo Gutiérrez prepara su encuentro contra Junior y sueña con dirigir a la Selección Colombia

Deportivo Cali prepara su próximo encuentro de Liga por la fecha 16 contra el Junior de Barranquilla en condición de visitante. Teófilo Gutiérrez, capitán del verdiblanco y exfigura del 'Tiburón', espera poder tener un buen resultado ante la necesidad del equipo.



"Esperamos que sea un lindo partido ante Junior. Vamos a salir a jugar como siempre lo hacemos, con buen pie, como mejor lo sabe hacer el club", dijo 'Teo'.



El delantero barranquillero llegó al Deportivo Cali hace un año. En su primer semestre con el equipo fue campeón.



"Llevo 1 año acá, con muchas enseñanzas, agradecido con la institución, con la hinchada y los directivos".



Por otro lado, el exdelantero de la Selección Colombia reconoce la difícil actualidad que tiene el equipo. Las deudas de la institución son altas y por eso no se han podido contar con grandes contrataciones para mejorar el nivel.



"Tuvimos un año 2020 donde ganamos una liga, en 2021 jugamos torneo internacional y si ponemos en la balanza eso tenemos una conclusión muy buena para los jóvenes, no podemos quédanos con eso sino levantar cabeza", comentó 'Teo'.



Teófilo Gutiérrez ha sido uno de los referentes del verdiblanco. Además es uno de los mayores del grupo. El experimentado delantero 'dio la cara' y habló sobre la responsabilidad que siente con el club, el cual ha sido cuestionada por algunos hinchas del equipo.



"Siempre he puesto la cara, ante la hinchada lo he hecho de frente y eso lo valoran ellos. Este es un club grande, tiene 10 estrellas, es una institución muy poderosa aún en esta situación".



Por último, Teófilo Gutiérrez, ya con 37 años de edad, se le preguntó por el tema del retiro del fútbol profesional. Esto respondió el barranquillero:



"Asumir el reto con jugadores jóvenes es un buen reto para mí. Deseo poder dejarles una buena semilla. Todavía no he pensado en el retiro. Lo que si me he imaginado es poder dirigir al Deportivo Cali y ser el DT de la Selección Colombia. Ese sería mi sueño".