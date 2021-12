¡Teo vuelve a su templo! Deportivo Cali visita al Junior en duelo de los cuadrangulares finales

Todos los reflectores esta noche, en el estadio Metropolitano, en el partido que enfrenta al Junior con el Deportivo Cali por la segunda fecha de los cuadrangulares, estarán puestos en una sola persona: Teófilo Gutiérrez.



El ídolo del cuadro ‘tiburón’ llega para enfrentar a su exequipo con otra camiseta, esta vez la verde del Deportivo Cali, y nada menos que en el estadio donde se consagró, recibió aplausos y al que considera su casa: el Metropolitano de Barranquilla.



¿Se jugará un partido aparte Teófilo? ¿Celebrará en caso de anotarle al Junior?

"Va a ser un lindo partido por cómo vienen Cali y Junior. Son dos equipos que salen a jugar fútbol. Esperemos que sea un lindo espectáculo para la gente. Va a ser hermoso jugar en ese mítico Metropolitano, que me ha dado muchas alegrías. Es una linda plaza, me voy a reencontrar con mi gente, con mi familia, que es lo más importante, y con el hincha rojiblanco", le dijo el delantero barranquillero a El Heraldo.



Y sobre el gol, en caso de anotar, lo tiene muy claro: "No, no, por favor. Junior es el equipo de mis amores, de mi familia, de mis amigos, así que hay un respeto enorme y un amor grande hacia la institución. No me muero por hacerle un gol a Junior, pero sí quiero ganar y que juguemos bien para que la gente disfrute en el estadio del partido".

Qué lleva el Cali

Además de Teófilo, los azucareros presentarán prácticamente el mismo equipo que inició jugando ante el Pereira.



Eso quiere decir que el técnico Rafael Dudamel mantendrá a John Vásquez, a Ángelo Rodríguez y a Hárold Preciado en ataque para meterle presión al Junior y buscar el resultado que lo pueda consolidar en el liderato del Grupo A de los cuadrangulares.

El rival

Junior no es el otrora poderoso equipo que tenía a Teófilo y a Miguel Ángel Borja, pero tiene un equipo más luchador y hombres desequilibrantes arriba como Luis 'Cariaco' González, Edwuin Cetré y Fabián Sambueza.



Los ‘tiburones’ vienen de empatarle 1-1 a Nacional en Medellín y eso los motiva para tratar de hacer respetar la casa en el duelo de esta noche.

El Grupo B juega este jueves

Dos juegos que también acaparan la atención se jugarán este jueves por el Grupo B de los cuadrangulares.



A las 6:00 p.m. habrá duelo de ganadores entre Deportes Tolima y América, en el estadio Murillo Toro de Ibagué.



Los pijaos vienen de golear como visitantes 4-1 a Alianza Petrolera en Barrancabermeja, en tanto que América, jugando de local en Barranquilla, derrotó 2-1 a Millonarios.



Precisamente a partir de las 8:05 p.m. en El Campín de Bogotá se dará el choque de perdedores entre Millonarios y Alianza Petrolera.



El perdedor se podría ir despidiendo de la opción de avanzar a la final del fútbol colombiano.



Un empate en cambio, y dependiendo del resultado en Ibagué, también los dejaría en situación incómoda.

La ficha

Estadio: Metropolitano

Capacidad: 45.000 personas

Hora: 8:05 p.m.

Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)

Asistentes: Alexander Guzmán y Geovanny Padilla



Probables formaciones



Junior: Sebastián Viera, Danny Rosero, Hommer Martínez, Germán Mera, Marlon Piedrahíta, Larry Vásquez, Dídier Moreno, Gabriel Fuentes, Fredy Hinestroza, Luis González y Edwuin Cetré.

DT: Arturo Reyes



Cali: Guillermo De Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Andrés Balanta, Jhon Vásquez; Hárold Preciado, Teófilo Gutiérrez y Ángelo Rodríguez.

DT:Rafael Dudamel