Deportivo Cali realizó la presentación oficial de Máyer Candelo como su técnico para el segundo semestre del 2022, en reemplazo del venezolano Rafael Dudamel.



“Yo nací aquí. Soy un doliente de lo que se vive. Soy un hincha del Cali y por eso vinimos a darle la cara para poder sacar al equipo de esta situación”, sostuvo el recordado exvolante en su primera rueda de prensa como timonel verdiblanco.





En el tema de contrataciones, el nuevo DT aseguró que están esperando estos tres días que queda del mercado de pases para saber si se podrán ver nuevas caras para este semestre.



Le puede interesar: Los retos que tendrá Máyer Candelo como técnico del Deportivo Cali



“Si hoy tenemos la oportunidad de tener un jugador, pues sería lo ideal, sin embargo, no vamos a traer por traer. Si podemos traer los jugadores que nos gustaría sería lo ideal, pero en caso que no se pueda, tenemos un gran grupo de jugadores y trabajaríamos con ellos”.





Por otro lado, Máyer se refirió sobre su relación con Teófilo Gutiérrez, quien según Marco Caicedo, confirmó que seguirá en el equipo.



“Aquí es el Deportivo Cali, y vamos a jugar como equipo. Vamos a exprimir toda esa Magia y condición que tiene. Está contento, pienso que él será nuestro capitán. Él no se puede desviar de esa línea”.



Por último, Candelo habló sobre lo que será su debut como DT del Cali contra el Deportes Tolima este jueves.



“La idea es ir a ganar. No estoy preocupado por sus jugadores, queremos ir a jugar y poder empezar de la mejor manera con el equipo”.