Solo sirve ganar: Deportivo Cali recibe al Unión Magdalena en un duelo directo por el no descenso

Con una de sus peores crisis encima y con un ambiente bastante tenso por la misma situación, el Deportivo Cali regresa a la acción hoy en la Liga colombiana enfrentando al Unión Magdalena, por la fecha 14 del primer semestre del torneo, a partir de las 6:00 de la tarde en su estadio en Palmaseca.



El conjunto verdiblanco luego de la derrota 3-0 de visitante contra el Deportivo Independiente Medellín en el Atanasio, espera sumar su primera victoria en condición de local en el torneo, sobre todo, porque enfrente tiene a un rival directo en la zona del descenso como lo es el equipo samario.



La situación en el Cali es cada vez más compleja. El equipo no levanta su nivel en lo futbolístico al menos en la Liga, ya que en Copa Colombia ha logrado avanzar hasta la tercera fase, en la cual vence parcialmente a Jaguares de Córdoba. Pero por el torneo de Primera División el equipo no se encuentra en su juego, le cuesta marcar goles y varios jugadores de otros planteles del FPC han notado un ambiente tenso y con diferencias internas en el grupo.



Además, la situación económica es cada vez más grave y los jugadores no están recibiendo sus pagos en el tiempo estipulado por la ley, por lo que podrían perder el reconocimiento deportivo.



Regresando a lo futbolístico, hoy enfrentarán al equipo de Santa Marta, quienes pasan por una situación similar, son últimos en el tema del descenso. El miércoles anterior perdieron también por el marcador de 3-0, pero de local contra el Deportivo Pereira por la misma fecha en el Sierra Nevada.



En la actualidad del cuadro ‘azucarero’, el equipo regresó el jueves de Medellín y entró en su estadio con el trabajo regenerativo del grupo principal, mientras los que no tuvieron partición o poca, hicieron ejercicios diferenciados.



Ayer, el grupo completó su preparación previa con algunos movimientos en campo desde lo táctico y luego estudiaron al rival.



Pinto se mantiene en el equipo

Tras la derrota en Medellín y su ausencia en la conferencia de prensa posterior al juego, mucho se empezó a hablar de la continuidad del técnico Jorge Luis Pinto en el equipo. Pero él se mantiene y en declaraciones ofrecidas por el equipo de comunicaciones del club, pidió el acompañamiento masivo de los aficionados para este encuentro.



"Le pido a los hinchas que vengan, estamos entregados, hemos cometido errores, lo reconocemos y tenemos muchas ganas de ganar".



Analizó al rival de turno: "Es un equipo que se sabe defender, a través del año ha demostrado que se posiciona bien en el campo de juego; hace una línea de cinco, hacen bloque defensivo... vamos a ver qué plantea acá, pero estamos preparados".



"Es un partido de vida o muerte en el que nos disputamos un lugar desafortunado para ambos, vamos a afrontarlo con la mayor entereza. Hoy el Cali debe darlo todo más que nunca", señaló Pinto tras uno de los últimos entrenamientos del equipo previo al juego contra el Unión.



Ficha técnica:

Estadio: Deportivo Cali.

Capacidad: 36.000 aficionados.

Hora: 6:00 p.m.



Árbitro: Nicolás Gallo (Caldas).



Probables formaciones:



Deportivo Cali: Kevin Dawson, Juan José Mina, Germán Mera, José Caldera, Juan José Tello, Fabry Castro, Enrique Camargo, John Vásquez, Daniel Mantilla, Kevin Velasco, Kevin Viveros.

DT: Jorge Luis Pinto.



Unión Magdalena: Ramiro Sánchez, Juan Camilo Angulo, Eder Munive, Nicolás Gil, Brayan Correa Alexander Mejia, Jairo Palomino, Gianfranco Baier, Jesús Contreras, Ricardo Márquez, Wilder Guisao.

DT: Claudio Sergio Rodríguez.