La dura derrota sufrida por Deportivo Cali ante Millonarios, este sábado en la noche, ha propiciado una profunda preocupación en el entorno del cuadro verdiblanco que sigue sumergido en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga colombiana.

La caída 4-2 en el estadio El Campín de Bogotá volvió a evidenciar una escuadra caleña con un pobre nivel futbolístico en este segundo semestre del año.

Tan solo 37 minutos, el equipo orientado por Máyer Candelo mostró cosas que pretende el entrenador y que desde su llegada al banquillo aún no puede festejar la victoria.



"Nosotros vimos en 37 minutos un equipo ordenado, un equipo que controló el juego de Millonarios, le quitamos la pelota, hicimos que no jugará Larry ni Pereira, que son los que hacen el juego para que Ruiz, Gómez y Mackalister sean protagonistas, pero hemos cometido errores, por ejemplo, cuando nos hacen un gol nos caemos inmediatamente, necesitamos ser valientes, fortalecernos y no dejarnos tumbar con eso", comentó Candelo en rueda de prensa posterior el cotejo en Bogotá.

Los 'Azucareros' se mantiene coleros de la Liga con tan solo 1 punto de 15 posibles, en una de sus peores crisis deportivas de su historia. Esa situación ya inquieta al joven entrenador que incluso posterior al compromiso ante Millos se refirió a su continuidad y el tema de resultados.

"Esto es un proyecto que se armó de año y medio, sabíamos de la realidad del equipo, creemos en la calidad de nuestros jugadores, sabíamos que no iba a ser fácil, pero con trabajo todo se puede cambiar; como les dije, no soy de los que me pego a nada porque nada es mío, si mañana me toca irme, me iré, pero si me toca quedarme, me quedaré para hacer las cosas con amor porque soy un hincha de Cali", agregó Máyer.

Los verdiblancos han anotado cinco goles en lo que va de esta campaña y han recibido 13 anotaciones.

"Tenemos muchas cosas habladas, pero las palabras se las lleva el viento si no hay resultados, así que soy consciente que si mañana me quieren llamar, no habrá problema de plata ni de nada, solo saldré y me iré. Esperamos empezar a ganar un partido para que esto pueda cambiar y mejorar, se hace lo que se quiere, pero los resultados no nos acompañan", concluyó Candelo.

Deportivo Cali alistará ahora su próxima salida en la Liga que será el domingo 14 de agosto cuando reciba al Deportivo Pasto en Palmaseca,