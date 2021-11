"Sería algo histórico una final entre Cali y América": Menosse sueña con el título para los 'Azucareros'

El zaguero central del Deportivo Cali y uno de los capitanes del equipo, el uruguayo Hernán Menosse, compartió un espacio con el programa de ‘La Tocata’ de El País, donde contó sus sensaciones sobre la instancia en la que se encuentra el equipo ‘azucarero’ y el camino que hay en este momento para llegar al título.



“Nosotros nos hemos preparado bien para estas instancias, cada partido es diferente, aquí influye todo, y mucho el tema psicológico, cada partido lo jugaremos como una final. Confío en mis compañeros y voy a muerte con cada uno de ellos”.



‘El Talibán’ como lo apodó una vez un periodista uruguayo, confesó en los micrófonos de ‘La Tocata’ que le gustaría una final con el América de Cali, un evento que es el deseo de todos los caleños para despedir el año.



“Sería algo muy bonito para la ciudad, sería algo histórico, ojalá podamos entrar los dos a la final y podamos vivir un fútbol en paz. ”.



Una fecha atractiva que se viene para esta semana para el equipo azucarero es este miércoles frente a Junior, el defensor Menosse compartió sobre lo que se ha hablado con uno de los últimos referentes del Cali, Teófilo Gutiérrez, quien enfrentará al equipo de sus amores.



“Va a ser un partido muy especial para él, hace mucho tiempo que no juega de visitante en Barranquilla, nosotros trataremos de darle esa alegría que él quiere y es que quiere ganar y sumar de a tres, es una meta personal que Teo tiene”.



Por otro lado, se le preguntó a Hernán sobre el trabajo y la llegada del técnico Dudamel, quién logró clasificar al equipo azucarero luego de tomar las riendas tras la salida del técnico Arias.



“El profe Dudamel ajustó algunas cosas y unió al equipo, a todo el plantel. Nos hizo muy bien en el tema defensivo, en el medio y esperábamos que pudiesen llevar al equipo de manera positiva y así fue, peleando una final en este momento



Hernán termina contrato en Diciembre y él quiere quedarse en la ciudad con su familia además, en medio de la charla el jugador uruguayo confesó que está haciendo el curso de para llegar a ser técnico y que es una de las actividades que realiza Hernán en sus tiempos fuera de la cancha



“Ya llevo tres años estudiando. Ahora en enero si Dios quiere ya terminó la licencia pro. Mi gusto como técnico es trabajar siempre defensivo, de atrás para adelante, creo que los equipos se construyen de la zona defensiva hacia adelante, es mi sueño, ojalá un día por qué no dirigir al Deportivo Cali”.



Por último, el zaguero central habló sobre la confianza que hay en el Deportivo Cali, si de verdad ya se ven en una final en Diciembre.



“Para nada, somos un equipo que ha venido trabajando despacito, todo dependerá de nosotros, es un grupo donde hay buenos equipos. Cada partido será una final, y en una semana y media te podré decir si seremos finalistas o no. Son 20 días para alcanzar una gloria y estamos en el camino para hacerlo, los amigos y las familias tendrán que esperar”