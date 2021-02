Alejandro Cabra Hernandez

Esta semana se definirá la situación de Agustín Palavecino en el Deportivo Cali, bien sea para que se quede o salga del equipo azucarero transferido por la cifra que está en la cláusula de rescisión y que es cercana a los 5 millones de dólares.



Al interior del Deportivo Cali tienen claro que la situación no puede seguir así, con el jugador sin actuar como sucedió en la jornada anterior, y con los coqueteos de varios equipos, entre ellos River Plate, que es el que más ha insistido por llevarse al argentino.

Lea también: La frustración de Alfredo Arias tras el empate del Cali ante Envigado en la Liga



Sin embargo, aunque al cuadro vallecaucano no le había llegado hasta este domingo en la tarde una oferta del Palmeiras por Palavecino, al entorno del jugador ya le habrían contactado con una propuesta que supera la de River.



“En lo que acá coincidimos es que no podemos darle más largas al asunto y habrá que definirlo esta semana, sea que siga con nosotros o que sea vendido”, le dijo a El País uno de los dirigentes verdiblancos, quien pidió no ser mencionado.



En el Deportivo Cali le han pedido a Palavecino el cumplimiento del contrato y la expectativa está en si será de la partida este martes en el duelo ante Chicó, por la cuarta fecha.