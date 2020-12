¿Se vienen cambios? Así debe ser la reingeniería del Deportivo Cali para el 2021

Daniel Molina Durango

Deportivo Cali quiere revancha en el 2021. Después de un 2020 en el que el equipo se quedó sin posibilidades de título, las aspiraciones de la junta directiva y del técnico Alfredo Arias están puestas en armar el equipo de la mejor manera para la próxima temporada.



¿Qué errores debe corregir la escuadra verdiblanca y cuáles deben ser las prioridades en el mercado de fichajes? El País se lo cuenta a continuación.

Perfeccionar la idea de juego

Una de las cosas positivas que el año le dejó al Deportivo Cali fue la idea de juego que implantó el técnico uruguayo Alfredo Arias.



Aunque los resultados no terminaron siendo positivos ni en la Liga ni en la Copa Suramericana, el estilo ofensivo del equipo se ganó varios elogios de la prensa nacional y de los entrenadores de los otros equipos.



Sin embargo, para el 2021 la meta del Cali debe ser perfeccionar ese modelo de juego. Así lo analiza Samuel Vargas, periodista colombiano de Directv Sports.



“El Cali durante todo este año fue un equipo propositivo y con buenas variantes ofensivas, así que lo más importante para el próximo año será potenciar ese trabajo”, afirmó.



Para Vargas, una forma de fortalecer esa idea de juego es trabajar la parte mental de los futbolistas, sobre todo en los trabajos de definición. “Hay que fortalecer ese confianza individual”, opinó.

Acertar con los refuerzos

Una de las fallas del Cali en el 2020 es que la mayoría de sus refuerzos no rindieron como se esperaba. Juan Daniel Roa (en la foto), José Enamorado, Jesús Arrieta y Ángelo Rodríguez estuvieron lejos de cumplir las expectativas, y es por eso que los tres primeros saldrán de la institución.



Armando Carrillo, exfutbolista y campeón con el Deportivo Cali en el 2005, considera que para la siguiente temporada no se puede repetir ese error.



“Para el 2021 el comité ejecutivo le tiene que apuntar a buenos refuerzos y a que el equipo tenga recambio desde el banco. En este año a la base principal le tocó jugar partidos muy seguidos y eso fue lo que complicó todo porque se vieron las falencias que había en algunas posiciones”, sostuvo Carillo.



Jugadores importantes como Andrés Colorado, Agustín Palavecino, Déiber Caicedo y Jhon Vásquez podrían salir del equipo, así que a los directivos verdes les espera una ardua búsqueda de refuerzos.

Traer un arquero de categoría

Una de las bajas que tendrá el Cali para el próximo año es la del portero David González, quien decidió retirarse del fútbol. Debido a esto, uno de los grandes esfuerzos que realizará el equipo será el de traer un portero de categoría y que brinde seguridad.



Hasta el momento, el nombre que más suena es el del meta uruguayo Guillermo de Amores, quien con 26 años ya afirmó que sueña con ponerse el uniforme azucarero.



Bréiner Castillo, exarquero nacido en las divisiones menores del cuadro azucarero, considera que el perfil del nuevo guardameta tiene que ser muy específico.



“El equipo tiene que pensar en traer un arquero que se pueda quedar muchos años en el club y que no solo transmita jerarquía, sino que también ayude a los más jóvenes en su proceso de formación. El equipo necesita a alguien que tenga peso en el camerino y carácter”, sostuvo.

¿Cumplirá De Amores ese papel?

Encontrar un goleador

Una de las grandes falencias que tuvo el Cali en el remate de la temporada fue la ausencia de gol. Infortunadamente, Ángelo Rodríguez (que continuaría en el club) no pudo enchufarse del todo en materia ofensiva, y eso el equipo lo terminó pagando caro.



Para fortalecer la delantera, los verdes se reforzarán con Michell Ramos, de 22 años, jugador que viene del Cúcuta Deportivo.



Sin embargo, Hamilton Ricard, exdelantero campeón con el equipo en 1996, considera que el Cali debe hacer un esfuerzo por traer a un goleador de raza.



“Tienen que traer a un tipo que la meta como sea. Un goleador no es quien marca ocho goles en un año y al otro cinco, no. Un delantero de peso es el que en una temporada mete quince y a la otra veinte y así. Cali es un equipo que siempre ha tenido goleadores y deben centrarse en traer a alguien con ese perfil”, comentó.

Asegurar la Suramericana

Uno de los puntos clave en lo deportivo y en lo económico es que el Cali pueda conseguir el boleto para participar en la edición 2021 de la Copa Suramericana, certamen en el que el equipo acumula cuatro participaciones consecutivas.



El próximo 30 de diciembre los azucareros pelearán por ese cupo frente al ganador de la liguilla de eliminados, que está próximo a definirse.

Para clasificar no solo se necesitará de lo futbolístico, sino también de la responsabilidad de los jugadores, que en una fecha atípica tendrán que luchar para que el equipo asista a un certamen internacional.



“Cali debe fortalecer el compromiso de sus jugadores, ya que no solo tienen buena condición técnica, sino que el club les da muchas garantías”, dijo el periodista Marino Millán. Por su parte, Samuel Vargas sostuvo: “Por el fútbol mostrado este año, sería injusto que el Cali se quedara sin cupo para la Suramericana”.