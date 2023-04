¿Se va Jorge Luis Pinto del Deportivo Cali? Esto es lo que se sabe sobre el técnico azucarero

Las últimas horas han sido tensas en el Deportivo Cali, por la dura crisis administrativa y deportiva que vive la institución.



Luego de la derrota del miércoles (3-0) ante el Medellín, en el Atanasio Girardot, el ambiente en el equipo se volvió más pesado que nunca, con un tema que rondó en el mismo vestuario del estadio antioqueño: la salida de Jorge Luis Pinto.



El País conoció que mientras el camerino era un 'velorio' por la aplastante derrota, en un rincón el técnico y un directivo - muy golpeados por la nueva derrota - trataban de digerir el duro resultado, con la idea de latente por el lado del estratega de dar un paso al costado.



Su no presencia en la rueda de prensa pos-partido era un claro indicio de que ya no tenía respuestas para lo que está pasando con el equipo, colero en la Liga y dando pasos grandes hacia el descenso.



"Yo vi al profe muy golpeado en el camerino, pero por lo menos a mi no me dijo de algún deseo de renunciar", le dijo a El País una fuente del cuadro azucarero que estuvo el miércoles en Medellín.



Con el ánimo por el piso, en el vestuario del Atanasio directivo y técnico quedaron de esperar el regreso a Cali para pensar con más calma cualquier decisión que se tome.



Pinto se bajó del avión y de inmediato se fue para Pance con el fin de liderar el entrenamiento con los jugadores que no hicieron parte del viaje a Medellín.



Después de la práctica, los diálogos han sido insistentes, en muchos casos de varios miembros del Comité Ejecutivo y de otros integrantes del cuerpo técnico, pidiéndole a Pinto que continúe en el equipo.



Entre tanto otro dirigente verdiblanco, que pidió la omisión de su nombre, fue claro sobre la continuidad o no del entrenador santandereano: "Si Pinto se va, sería por decisión suya; pero el Deportivo Cali no tiene cómo sacarlo porque habría que indemnizarlo, y plata no hay para eso".



El dilema que afrontan Pinto y los directivos es bastante complejo: ya saben que con la actual plantilla no es suficiente para sacar al equipo del abismo, pero también entienden que no hay dinero para traer jugadores.



La tarde de este jueves era decisiva para definir si el técnico decidía dar un paso al costado, o si se mantenía fiel a lo que expresó hace unas semanas, que no es de dejar el barco cuando se está hundiendo.