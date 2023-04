¿Se va el Presidente del Deportivo Cali? Luis Fernando Mena dejó clara su posición sobre el tema

En el Deportivo Cali la situación es difícil por la altísima deuda económica que tiene, que ha afectado enormemente el funcionamiento en la parte deportiva.



La institución busca urgentemente un cambio en los estatutos para permitir la llegada de uno o varios inversionistas, para que inyecten dinero y eviten su desaparición.



Mientras tanto, el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, apoyado por el resto del Comité Ejecutivo, sigue dando la pelea para evitar el descalabro definitivo.



Sin embargo, el dirigente confesó en 'Al banquillo con Martillo' de El País, que en varias ocasiones ha pensado tirar la toalla e irse de la institución, por las constantes amenazas y por los señalamientos de algunos socios que lo acusan de estar robándole al equipo.



"Hay días en que sí he pensado tirar la toalla", dijo Mena, confirmando que su permanencia en la presidencia de la institución ha sido traumática, por el manto de dudas que algunos socios han puesto sobre su honorabilidad.



"Me volví enemigo del WhatsApp; da rabia cuando te levantas y ves un mensaje de "hijuetantas, te vamos a matar, te estas robando al Cali". ¿Qué me le puedo robar al Cali? Hay tanto cuento, enredo y mentira alrededor del equipo. No sé cuál es el interés de ciertas personas de acabar con el Cali", señaló el dirigente verdiblanco.



Aseguró que esta situación le ha traído muchos problemas en casa por el pedido de la familia de que se retire del Deportivo Cali.



"Mi familia me pide que me salga ya y sigo porque el Deportivo Cali tiene que salvarse, es el patrimonio de esta ciudad, un equipo que así les duela, es el papá del fútbol colombiano", puntualizó el dirigente en 'Al banquillo con Martillo'



Por ahora Mena sigue en la institución, consciente de que la situación no es fácil, pero convencido de que con trabajo podrá sacarla de la crisis en que se encuentra.