Deportivo Cali se pone al corriente en la Liga enfrentando esta noche al Pasto, en casa

Una noche de mucha tensión vivirá el profesor Máyer Candelo dirigiendo al Deportivo Cali en el juego aplazado por la fecha 7 frente al Pasto (8:15 p.m.) en casa, luego de que su nombre fuera ratificado en el banquillo verdiblanco.



Su mal presente al mando del ‘azucarero’, donde no ha podido disfrutar de una victoria en el equipo de sus amores en estas 10 fechas, llenan de presión e incomodan su estancia como estratega verdiblanco.



A pesar de que parecía inminente su salida luego del empate frente a Bucaramanga (1-1), el presidente Luis Fernando Mena tomó la determinación de respaldar al ídolo verdiblanco, para que continuara guiando el primer equipo en la Liga del fútbol colombiano.



“Yo había tomado una decisión, pero hoy la cambio y respaldo totalmente a Máyer Candelo como técnico del Cali”, comentó el presidente Mena en conferencia de prensa el pasado lunes.



Ahora, con ese espaldarazo directivo, es responsabilidad de Máyer Candelo hacerlo valer esta noche frente al Pasto y enderezar el camino aprovechando este compromiso aplazado por la fecha 7 del fútbol colombiano.



Tensa relación de Máyer con ‘Teo’

Son varios los frentes que el técnico Máyer Candelo debe afrontar mientras sea el orientador del Deportivo Cali.



No solo el estratega debe gambetear con la presión generada por la hinchada verdiblanca, sino que debe organizar el camerino de cara a la recuperación futbolística del Cali.



Entre esos pendientes está resolver la relación con el barranquillero Teófilo Gutiérrez, una de las figuras en el título de diciembre 2021 y que hoy no está contento con la actual situación del ‘azucarero’.



‘Teo’ ya cumplió sus dos fechas de suspensión por expulsión, pero no fue convocado por el técnico Máyer Candelo para enfrentar al Pasto.



“Aquí no hay niños, esto no es un jardín infantil, Teófilo y Candelo tendrán que respetarse mutuamente”, afirmó el presidente Mena el lunes.



Por otra parte, en departamento médico siguen Hárold Santiago Mosquera y Carlos Robles.



El juego de esta noche se disputará a puerta cerrada, por determinación de la Comisión de Seguridad y Convivencia en el Fútbol de Palmira, debido a los desmanes presentados en el último juego frente a Bucaramanga.



El rival Pasto viene de caer 2-1 en su visita a Santa Fe en Bogotá. Los nariñenses son quintos en la Liga con 17 unidades y buscarán aumentar su ventaja en puntos.



Ficha técnica:

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Luis Matorel

Posibles Formaciones



Cali: Miguel Sánchez, Juan José Mina, José Caldera, Germán Mera, Christian Mafla, Fabry Castro, Enrique Camargo, Daniel Luna, Óscar Segura, Yony González y Kevin Velasco.

DT: Máyer Candelo.



Pasto: Diego Martínez; Mateo Garavito, Jerson Malagón, Cristian Tovar, Pedro Valoyes; Camilo Ayala, César Quintero, Juan Roa; Víctor Arboleda, Mariano Vásquez y Jeison Medina.

DT: Flavio Torres.